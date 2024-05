Appuntamento “doppio” con il divertimento: le iniziative del centro commerciale

E chi non si ricorda di Grisù, il mitico draghetto dei cartoni animati inventato da Nino e Toni Pagot che, in barba ai desideri della famiglia, invece di fare il drago 'avvampatore' sognava di diventare un pompiere? Sarà lui il protagonista di "Grisù a Pompieropoli", un fine settimana speciale promosso dalle Befane Shopping Centre di Rimini e dedicato a tutti i bambini e ragazzi, con tante occasioni di divertimento assieme al piccolo draghetto verde ma anche di scoperta e valorizzazione dei temi della sicurezza assieme ai Vigili del Fuoco di Rimini.



Grisù

Sabato 25 e domenica 26 maggio alle 16:00, 17:00 e 18:00 Grisù sarà alle Befane Shopping Centre per incontrare i suoi piccoli fan: meet & greet, selfie e tanto divertimento.



Pompieropoli



, un evento promosso dal 2008 dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco qualeche avranno la possibilità di osservare da vicino, e partecipare, alle attività dei Vigili del Fuoco, apprendendo le prime nozioni in tema di sicurezza. A tutti sarà consegnato un attestato di partecipazione.si svolgerà nel parcheggio rosso non coperto delle Befane, all'esterno del Centro commerciale; in caso di pioggia, invece, in Piazza Zara.