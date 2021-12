Babbo Natale e i nani furbetti in piazza e "Sogno di un giorno di mezz'inverno" al Part a Rimini per il Capodanno più lungo del mondo

Venerdì 24 dicembre (ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30) in piazza Ferrari si potrà assistere alla performance comica itinerante “Babbo Natale e i nani furbetti” mentre il 31 dicembre sul palco del Part- Palazzi dell’Arte andrà in scena “Sogno di un giorno di mezz’inverno”, danza immaginifica . I due eventi a cura di ACLI Arte e Spettacolo di Rimini sono gratuiti e rientrano nelle iniziative del Capodanno più lungo del mondo. In caso di maltempo, Babbo Natale e i nani furbetti si svolgerà al Museo della Città. “Babbo Natale e i nani furbetti” è il titolo della performance de La Combriccola dei Lillipuzziani che andrà in scena venerdì 24 dicembre in piazza Ferrari a Rimini (in caso di maltempo, al Museo della Città), ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30. Si tratta di una simpatica animazione itinerante comica a tema natalizio nella quale due elfi lillipuziani saranno portati in giro da due bizzarri nanetti furbetti, che non risparmieranno scherzi né a loro né al pubblico.



“Sogno di un giorno di mezz’inverno” è invece lo spettacolo di danza portato in scena da H.O.P.E. for Dance Rimini nel pomeriggio di venerdì 31 dicembre (ore 16-19) all’interno del Part – Palazzi dell’Arte, in piazza Cavour a Rimini. Tra le meravigliose opere d’arte del Palazzo, il tempo si fermerà per dare vita alla fantasia. Adulti e bambini potranno assistere a una suggestiva rappresentazione che immergerà i partecipanti nella magia del sogno. Solo un pubblico con la mente aperta all'immaginazione e senza pregiudizi riuscirà a entrare in questo mondo di favola e vedere la vita fiabesca del Re e della Regina con i loro elfi e le fate del bosco. Creature fantastiche che indossano vestiti incredibili e danzano muovendosi su musica eterica. Con i ballerini Sandra Holtzappel e Giuseppe de Ruggiero e i loro allievi associati di H.O.P.E. for DANCE a.s.d. Rimini. Costumi creati da Paul Mochrie. Gli eventi sono gratuiti, ingresso secondo le normative anti-Covid.