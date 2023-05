"Baci da Riccione" porta in passerella gli anni '60 della Perla Verde dei dancing

La vita notturna, i locali, le tendenze, i personaggi che si sono avvicendati nel nostro territorio nei mitici anni ‘60 e che hanno reso Riccione famosa a livello internazionale: i tratti identitari della città si raccontano, giovedì 1 giugno, nella rievocazione Baci da Riccione, un evento che ruota attorno alla sfilata di abiti ispirati a un periodo tormentato e allo stesso tempo innovatore, caratterizzato da importanti trasformazioni e fatti storici che influenzarono la cultura, lo stile di vita, i canoni estetici.

Gli abiti, disegnati e realizzati dagli studenti delle classi VB e VE Moda Design dell’indirizzo artistico del Liceo A. Volta – F. Fellini e indossati dalle studentesse dello stesso istituto, saranno al centro di un primo racconto filmato in viale Ceccarini (dalle ore 19:00 circa), una performance che narra lo shopping delle turiste in vacanza a Riccione, con le ragazze che sfileranno tra vetrine, negozi e auto d’epoca in attesa di accompagnarle (ore 19:45 circa) in piazzale San Martino. Qui, nella bella cornice del mare e del cielo che cambiano colore al calare del sole, alle ore 21:00 inizia la sfilata degli abiti ispirati ai favolosi anni ’60, accompagnata dalle musiche dell’epoca rivisitate e interpretate dalla band Trendy Threads, che suonerà dal vivo.

L’evento avrà luogo anche grazie al sostegno e alla collaborazione con associazioni, piccole aziende e privati; tra questi l’associazione culturale Famija Arciunesa, il Consorzio di Viale Ceccarini, il Comitato Abissinia, il Veteran Car Club Lions Italy e con il patrocinio del Comune di Riccione.

Baci da Riccione è il momento conclusivo di un progetto realizzato dagli studenti del Liceo A. Volta – F. Fellini nel corso dell’anno scolastico ed è aperto al pubblico. Per chi lo desidera, è possibile assistere alla sfilata in piazzale San Martino prenotando i tavoli disponibili con un’offerta a partire da 30 euro che include aperitivo e cena di beneficenza presso l’hotel Corallo (per la sola cena a buffet a bordo piscina l’offerta è stabilita a partire da 20 euro). Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di Abbraccio senza confini, il progetto promosso dagli studenti del Liceo A. Volta – F. Fellini che si occupa del sostegno e dell’educazione di bambini e ragazzi nel mondo attraverso l’adozione a distanza, con il sostegno della Fondazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) e dell’Associazione italiana epilessia che devolverà il ricavato a favore dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna.