“Balamondo Word Music Festival”, i Modena City Rambler incontrano il Liscio 2.0 di Mirko Casadei POPular Folk Orchestra

Sabato 10 Settembre il “Balamondo Word Music Festival” arriva a Cattolica, in Piazza I° Maggio, alle ore 21:00. Il festival per questa nuova tappa mette in scena una contaminazione tutta Emiliano-Romagnola, il combat folk dei Modena City Rambler incontra il Liscio 2.0 di Mirko Casadei POPular Folk Orchestra.



I Modena City Ramblers arrivano nella Regina dell’Adriatico aggiungendo un nuovo appuntamento al loro tour “Appunti Partigiani” iniziato ad aprile 2022, in occasione dei festeggiamenti per l’Anniversario della Liberazione d’Italia. La scaletta sarà molto particolare, con un focus sul materiale più "partigiano", attingendo però anche dal resto della discografia della band, da sempre legata con un filo rosso alle tematiche e ai valori della Resistenza. Non potranno mancare, naturalmente, anche i classici del repertorio dei “Delinquenti di Modena”; si prospetta, dunque, una coinvolgente festa, dove la voglia di condivisione e il piacere di ritrovarsi uniti nella Grande Famiglia Modena City Ramblers saranno più che mai protagonisti.



Sullo stesso palco salirà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra che porterà un misto di tradizione e rinnovamento; la band romagnola reduce da un grande tour partito da New York, passato dalla significativa tappa del Jova Beach Party di Marina di Ravenna davanti a 50.000 persone e poi ancora in giro nelle più belle piazze italiane, arriva a Cattolica sul palco amico di Piazza I° Maggio, dove l’Orchestra Casadei si è esibita più volte negli anni.

Non mancherà la contaminazione musicale, caratteristica fondamentale del Balamondo. Le due band daranno vita ad una jam session sul palco e uniranno così i suoni tradizionali della Romagna a quelli Irish dei Modena. Nella sua sperimentazione e nell’incontro con altri artisti contemporanei, Mirko continua a immaginare questo suono come uno spazio di ricerca.



“I Modena sono grandi amici, fratelli, incontrarli di nuovo su un palco – spiega Mirko Casadei - è

bellissimo e sarà sicuramente una grande festa! Il liscio è una musica identitaria che appartiene a



è occasione di incontro, condivisione, relazioni artistiche”.