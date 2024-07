Si torna a danzare con "Balamondo World Music Festival", ospiti Mirko Casadei Big Band, Avincola e Sibode Dj

Sabato 13 e domenica 14 luglio torna a Riccione, dove è nato, Balamondo - World Music Festival, il progetto artistico firmato da Mirko Casadei.

Balamondo torna con un format originale, pensato insieme al Comune di Riccione, ovvero una serata evento unica nella cornice di piazzale Ceccarini e un concerto al sorgere del sole sulla spiaggia 133 che diventa parte della rassegna “Albe in controluce” di quest’estate.

Balamondo è un festival innovativo e unico, dove gli artisti portano sul palco gli elementi della propria musica per poi fonderli con il liscio della tradizione popolare. Insieme ad artisti straordinari vengono rivisitati i pezzi più storici della tradizione popolare Casadei e non solo, creando un interessante percorso di contaminazione e sperimentazione. Il festival attinge al patrimonio storico tradizionale con la mission di trasmetterne la memoria, le usanze e la ritualità.

Il programma artistico di Balamondo a Riccione mette al centro il dialogo con le nuove generazioni. Sabato 13 luglio, alle ore 21:00 in Piazzale Ceccarini, Mirko Casadei con la sua Big Band sarà in scena alternandosi con Avincola, cantautore romano che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Goal!” contenuta nell’album “Turisti”. Avincola è stato definito da Morgan “uno dei più bravi cantautori della scena contemporanea” mentre la rivista “Rolling Stone” lo definisce “il cantore delle piccole cose, in grado di nobilitare la quotidianità, costruendo intorno un vissuto emozionale nel quale tutti si possono riconoscere.” A Riccione Avincola presenta il set “Avincola canta Carella”, primo e unico progetto live dedicato a Enzo Carella a cui hanno aderito tra gli altri Maccio Capatonda, Maurizio Guarini (Goblin), Dente e Gino Castaldo.

Insieme a Mirko Casadei e Avincola, sul palco di Piazzale Ceccarini, salirà anche Sibode Dj, al secolo Simone Marzocchi, compositore e musicista con l'orchestra Corelli ed il Teatro delle Albe di Ravenna. Sibode si definisce un solitario sexy looper; il suo groove funky-dance è fatto da beatbox, tromba, tastiera e chitarra. A Riccione è già stato protagonista del Tafuzzy Days, festival pioniere da sempre annidato al Castello degli Agolanti e che in questi anni sotto la guida di Mr Brace, Bart Cosmetic e Inserire Floppino ha portato a Riccione artisti del calibro di Calcutta, Myss Keta, Drink to me (Cosmo), Stato sociale, Camillas e tanti altri.

Mirko Casadei e Dardust all’alba sulla spiaggia

Il format esclusivo di Balamondo a Riccione continua all’alba con un evento straordinario, inserito nella programmazione di “Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione”.

Domenica 14 luglio, alle ore 5:15 sulla spiaggia libera a fianco della zona 133 (piazzale Vittorini) a salutare l’alba sul mare di Riccione ci saranno Mirko Casadei e Dardust. Le atmosfere eteree, sognanti di Dardust sonorizzeranno il sorgere del sole, introdotte dalle note acustiche della Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra acoustic live set. Un viaggio tra il cielo e la terra, tra le radici, il legame con il territorio e la dimensione onirica delle trame musicali create da Dardust.

Il suono diventerà parte integrante dell’ambiente, sino a diluirsi e a confondersi con il rumore del mare e del vento. Da una parte l’emozionante piano solo di Dardust, nome d’arte di Dario Faini, uno dei più originali musicisti e produttori della sua generazione, dall’altro l’amore per il vastissimo patrimonio della cultura popolare romagnola di Mirko Casadei, che da oltre vent’anni porta in Italia e nel mondo una tradizione lunga quasi 100 anni. Per la prima volta la musica per ambienti incontra il patrimonio popolare romagnolo.