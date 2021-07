Balamondo World Music, omaggio a Raoul Casadei con Mirko Casadei insieme a Nadara Transylvanian Gypsy Band.

Si svolgerà venerdì 30 luglio alle ore 21 nella cornice dello Sferisterio di Santarcangelo il festival Balamondo World Music, momento d’incontro fra tradizioni musicali dedicato quest’anno a Raoul Casadei. Protagonista dell’evento, come di consueto, sarà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, per l’occasione insieme alla formazione rumena Nadara Transylvanian Gypsy Band.

Balamondo World Music è il festival diretto da Mirko Casadei legato a musica, ballo, territori, che mette al centro la musica popolare e il ballo tipico della terra romagnola avvalendosi della presenza di grandi ospiti. Questa edizione – dedicata a Raoul Casadei a pochi mesi dalla sua scomparsa – vedrà Mirko Casadei e gli artisti ospiti presenti proporre i brani storici del Re del Liscio rivisitati per l’occasione. L’orchestra tradizionale rumena Nadara Transylvanian Gypsy Band è composta dal bratch (un violino tipico), contrabbasso, voce, chitarra, sassofono, fisarmonica e strumenti acustici di origine più recente. Il gruppo apre nuovi mondi sonori e contribuisce alla naturale evoluzione della musica popolare della Transilvania. L'originalità della formazione e il suo forte attaccamento al folklore rendono i Nadara un esempio di risveglio musicale coerente con la tradizione popolare. La partecipazione a Balamondo World Music Festival – che si inserisce nell'ampio cartellone della Notte Rosa – è gratuita, ma è necessario prenotare inviando una mail a focus@focusantarcangelo.it o telefonando al numero 334/6628192 (da lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30), operativo fino al giorno stesso dell’evento. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà al Supercinema (piazza Marconi 1, Santarcangelo). Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social di Visit Santarcangelo.