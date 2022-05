Balconi Fioriti 2022, omaggio alla bicicletta, riscoperta della natura e benessere

Sabato 14 e domenica 15 maggio, con una piccola anticipazione venerdì 13, torna a Santarcangelo di Romagna “Balconi Fioriti”, la tradizionale manifestazione primaverile dedicata a piante, fiori, cura e benessere del corpo, con quasi 120 postazioni tra stand vivaistici, enogastronomici, artigianali a cui si aggiungono numerose iniziative collaterali in programma nel corso del weekend.

Leggermente ridotta rispetto al 2019 l’area della manifestazione, i 45 espositori vivaistici saranno dislocati in piazza Ganganelli, Marini e nelle vie Molari, Matteotti e di piazza Marini, mentre circa 10 produttori agricoli occuperanno via Battisti e l’ingresso a via Arrigo Faini. Circa 15 gli stand dedicati ai prodotti naturali per il benessere e la cura della persona nelle vie Don Minzoni e Cavour, 25 gli espositori di artigianato in via di piazza Marini e in via Andrea Costa, mentre prodotti di artigianato creativo a tema floreale e con materiali riciclati occuperanno i portici di piazza Ganganelli e di via Garibaldi. Cinque i punti ristoro – con truck food, stand di gastronomia romagnola e birra – che saranno operativi in piazza Marini e in via Andrea Costa. Il Campo della Fiera, infine, ospiterà il parco del benessere con iniziative e dimostrazioni legate a diverse discipline sportive.

Oltre al tradizionale concorso di Balconi Fioriti, sono numerose le iniziative collaterali alla manifestazione, dedicate al Giro d’Italia, alla scoperta del patrimonio storico-naturalistico del territorio con visite ai musei, alle grotte, fino al tour eccezionale all’interno della Rocca Malatestiana. Si intitola “Bici in fiore” la mostra diffusa, con allestimenti floreali disseminati tra gli stand vivaistici che renderanno omaggio alla bicicletta e al Giro d’Italia, ricordato anche dalle “parananze” rosa che saranno indossate dagli operatori della fiera e dall’allestimento a tema di alcuni balconi del centro storico, lungo il percorso della tappa di mercoledì 18 maggio. Uno speciale allestimento realizzato da Noi della Rocca ai piedi della scalinata, infine, coniugherà decorazioni floreali a manufatti agricoli del Met, per un’idea di natura fonte di bellezza e di vita.

Per l’intero fine settimana sono previsti anche laboratori floreali, di scultura, dedicati ai fiumi e alla realizzazione di terrari, mentre il porticato del Municipio ospiterà le mostre floreali realizzate dagli alunni delle scuole primarie della città. Sabato sera invece, i balconi sonori accompagneranno gli “aperiflower” proposti dai locali del centro. Domenica 15 maggio è previsto il gran finale della manifestazione, con il tradizionale concorso: alle ore 18 in piazza Ganganelli saranno premiati il balcone cittadino, il balcone fiorito curato dai vivaisti, quello più creativo e la vetrina più bella e a tema con la fiera.

L’edizione 2022 di Balconi Fioriti è organizzata dall’Associazione Noi della Rocca con il supporto tecnico e organizzativo di Blu Nautilus.

Il programma completo:



Sabato 14 e domenica 15 maggio

Ore 9/22 - Piazza Ganganelli e dintorni

Mostra Mercato di Balconi Fioriti

Piante, fiori, orti, artigianato



Ore 9/22 - Portici del Comune

Un balcone fiorito per la scuola M. Pascucci

Mostra a cura degli alunni della scuola M. Pascucci di Santarcangelo



Ore 9/22 - Portici del Comune

“I bimbi raccontano i fiori” Mostra fotografica

A cura di Claudio Zamagni, in collaborazione con la scuola M. Della Pasqua di Santarcangelo



Ore 15/18 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere

Le buone pratiche per stare bene (pag. 7)

A cura dell’Associazione Il Giardino Interiore

Vie del Centro

Balconi in Fiore

Allestimenti floreali a cura di Noi della Rocca e dei Vivaisti



Ore 9/19 - Teatrino della Collegiata

Mostra di Bonsai

A cura di Romagna Bonsai Club



Ore 15/18 - Parco del Campo della Fiera

La Via dell’Arte

Esposizione di opere pittoriche e scultoree lungo la Via dell’Acqua a cura dell’Associazione Santarcangelo dei Pittori,

Bell’Arte di Bellaria, Andrea Raschi e Davide Sapigna



Ore 15/18,30 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere - Trattamenti dimostrativi Shiatsu

A cura dell’Associazione Il Giardino Interiore



Portici del Comune

Mercatino dei libri già letti e scartati

A cura di ABS - Amici Biblioteca Santarcangelo

Ore 18,30

Aperiflower

Aperitivi floreali per Balconi Fioriti

a cura di Caffè Clementino, Caffè Commercio, Caffè del

Portico, Don Minzoni 54, Il Cortile di Camilla, Oltreborgo.



Sabato 14 maggio

Ore 14,30 - Piazza del Lavatoio

Giornata evento “Comunichiamo i beni comuni”

Passeggiata patrimoniale dentro e fuori la cinta muraria urbana a cura di Italia Nostra Valmarecchia



Ore 14,30/17 - Parco del Campo della Fiera

Laboratorio di scultura lungo la Via dell’Acqua

a cura di Davide Sapigna



Ore 15.30 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere - Pilates

con Samantha Bersani



Ore 15.30 - Portici del Comune

Workshop floreale

Realizzazione di ghirlande con fiori secchi.

Su prenotazione tel. 3474290552 max 10 partecipanti

A cura di LaraAbout



Ore 16 - Piazza Ganganelli / Spazio Eventi

Presentazione Libro “Storie di Lucio Wu napolitano”

di e con Giovanni Porzio e Rita Quinzio

in collaborazione con Biblioteca “Baldini”



Ore 16 - Vie del centro storico

I luoghi della conservazione - di necessità virtù

Tour guidato alla scoperta delle grotte più misteriose della

città. A cura di Pro Loco Santarcangelo



Ore 16,30 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere - Aikido

con Sauro Romani



Ore 17 - MUSAS

In linea con i tempi

Presentazione del progetto realizzato dalla classe IV D

dell’Istituto professionale Einaudi, Viserba di Rimini



Ore 21.00 - Tre balconi del Centro

Balconi Sonori

Concerti aerei di Jazz, Swing e Bossa Nova

A cura di Noi della Rocca e Seven Ars



Domenica 15 maggio

Ore 9 - Museo MET

Passeggiata guidata intorno al fiume Uso

A cura di Erika Rivolta e Mirco Ciavatti



Ore 9.30 - Fontana Prato Sommerso Tonino Guerra

Camminata salutistica

A cura della palestra Rami Benessere e Sport



Ore 10/12 - Parco del Campo della Fiera

Laboratorio di scultura lungo la Via dell’Acqua

a cura di Davide Sapigna



Ore 10 - Vie del centro storico

I luoghi della conservazione - di necessità virtù

Tour guidato alla scoperta delle grotte più misteriose della

città. A cura di Pro Loco Santarcangelo



Ore 10,00/11,00/15,30/16,30 - Rocca Malatestiana

I Malatesta: le donne, i cavalier, l’arme e gli amori

Eccezionale visita guidata all’interno dell’antica dimora storica. A cura di Pro Loco Santarcangelo



Ore 14,30/17 - Parco del Campo della Fiera

Laboratorio di scultura lungo la Via dell’Acqua

a cura di Davide Sapigna



Ore 15 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere - Aikido

con Sauro Romani



Ore 15,30 - Museo MET

Piccoli e grandi corsi d’acqua

Laboratorio per famiglie (bambini dai 4 anni)



Ore 16 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere - Yoga

con Arunkiran



Ore 16,30 - Partici del Comune

Laboratorio Naturale Shi.Ku Experience (vedi pag. 7)

a cura di Shi.Ku.Dama Terrariums

Max 6 partecipanti - Due turni da 1 ora e mezzo

Il costo è di 60 euro di cui 10 euro devoluti in favore di “Ulmino” Rifugio per animali.



Ore 17 - Parco del Campo della Fiera

Parco del benessere - Shiatsu

tecniche di automassaggio con Maurizio Cioria



Ore 18 - Piazza Ganganelli / Spazio Eventi

Premiazione Concorsi

Premi: Balcone Cittadino, Balcone Fiorito, Vivaio Creativo e Vetrina Floreale

A cura di Noi della Rocca