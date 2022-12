Si aprono le danze, va in scena il balletto "Lo schiaccianoci" 2.0

Orario non disponibile

Quando Dal 15/12/2022 al 15/12/2022 Orario non disponibile

Centoventitre anni fa, precisamente il 18 dicembre 1892, il Mariinskij Theater di San Pietroburgo mise in scena un‘opera destinata ad entrare nella storia del balletto: si tratta de Lo Schiaccianoci, ormai considerato la fiaba di Natale per antonomasia.

E proprio questa storia, rivisitata in chiave moderna, andrà in scena giovedì 15 dicembre alle ore 21:00 al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, con la regia di Sonia Ferlini e sul palco gli allievi e le allieve scelti della scuola di danza Tilt. Un lavoro concepito per esaltare le eccellenze del territorio e dare la possibilità alle nuove generazioni di fare un'esperienza professionale .