Proseguono le letture per bambini in biblioteca

San Giovanni in Marignano

Proseguono gli appuntamenti di lettura rivolte a "giovani lettori" presso la Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano.

Il 2023 porterà con sè però una novità: vista la nuova apertura pomeridiana del martedì, i volontari hanno proposto di dare vita ad alcuni appuntamenti in questa giornata per cercare di coinvolgere nuovi utenti negli appuntamenti.

Le attività proposte spazieranno tra letture, laboratori e momenti teatrali rivolti ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria.

Il progetto mira alla promozione della lettura ad alta voce fino ai primi anni di vita, alla valorizzazione delle abilità creative del bambino, nonché alla scoperta dell’esperienza del “fare insieme” ad un adulto di riferimento (genitore, fratello, nonno etc.). Il tutto, divertendosi e al tempo stesso stimolando riflessioni e proponendo esperienze significative, come occasioni di condivisione di emozioni, di incontro e confronto.

Il programma