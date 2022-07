"Giovani Note", la Banda giovanile città di Rimini in concerto alla Corte degli Agostiniani

Indirizzo non disponibile

Di ritorno della straordinaria esperienza vissuta dall’11 al 17 luglio 2022 al Campo Musicale Estivo denominato “Harry Potter e l’Ordine dei Bemolli” di Montecolombo un nuovo e importante impegno attende i ragazzi e le ragazze della Banda giovanile città di Rimini.

Domenica 24 luglio alle ore 21 presso la Corte degli Agostiniani la Banda giovanile città di Rimini con l’originale supporto di alcuni musicisti della Banda città di Rimini di esibirà nel concerto "Giovani Note" il più importante della stagione estiva della formazione giovanile.

Il Campeggio Musicale estivo che ha visto la partecipazione di circa 30 giovani musicisti con età compresa dai 9 ai 19 anni è stato è stato organizzato dalla Associazione Filarmonica Banda città di Rimini e dalla scuola di musica per Banda con la vigile presenza e la collaborazione di alcuni genitori e la direzione del M° Andrea Brugnettini e ha rappresentato un’originale opportunità di crescita musicale e umana per i giovani impegnati a perfezionare le abilità musicali, il fare musica insieme e apprendere nuovo coreografie di marcia. Ma soprattutto il campeggio ha contribuito notevolmente a rafforzare l’autonomia e le relazioni interpersonali creando i presupposti per la formazione di una vera e propria comunità musicale.

L’ingresso è libero e gratuito. I posti non sono numerati. Dal 17 luglio 2022 è attiva la prenotazione dell’ingresso da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3316468363 indicando: nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento - numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone).