Baou Tribe anima la piazza di Viserba

Giovedì 5 agosto, alle ore 21.30 in piazza Pascoli a Viserà il Comitato turistico organizza una serata musicale col gruppo Baou Tribe. La band nasce molti anni fa per iniziativa di uno stimato medico bolognese, il “master” Giovanni Gatti che, dopo aver riunito per anni nella sua sala prove i più rinomati musicisti d’Italia, decide di dar vita a un suo gruppo per eseguire i brani composti da lui stesso e dai suoi amici. Dagli anni ‘90 al 2002 si sono esibiti ovunque in Emilia-Romagna, ottenendo un successo di pubblico tale da aver interessato anche alcune televisioni locali che hanno realizzato delle trasmissioni dedicate proprio al “fenomeno Baou Tribe”. Tutte queste esperienze si sono tradotte in un cd live, “Diario di bordo”, realizzato con la collaborazione di Guido Elmi (art director e produttore di Vasco Rossi). I Baou Tribe sono Giovanni “Master” Gatti (voce), Alberto Possati (chitarra e voce), Mimmo Camporeale (tastiere e voce), Pietro Zanini (basso), Davide Polazzi (chitarra e voce), Matteo Veronesi (chitarra), Luciano Genovese (chitarra e voce), Renato Raineri (batteria).