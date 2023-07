Il centro commerciale si tinge di rosa per l'uscita del film di Barbie: tra pink carpet, una Cadillac Eldorato e tante sorprese

Arriva al cinema l'attesissimo Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, e Le Befane Shopping Centre di Rimini, con il Multiplex Giometti, ha deciso di regalare al pubblico del Centro commerciale una due giorni speciale da vivere in rosa e allegria.



Giovedì 20 e venerdì 21 luglio 2023 dalle 17:00 alle 20:00 a disposizione del pubblico delle Befane, in una scenografia site specific, sarà allestito un pink carpet dove scattare foto a tema, saranno a disposizione gadget e sorprese rosa per chi si presenterà con un indumento o un accessorio rosa.

Ma non è tutto: in piazza Zara sarà anche in esposizione e disponibile per foto e selfie una straordinaria autentica Cadillac Eldorado del 1958 originale, ovviamente rosa.



Il film diretto da Greta Gerwig, acclamata regista di Lay Bird e Piccole donne, al suo quarto lungometraggio, prima ancora di arrivare in sala, è già diventato un fenomeno di costume, capace di coinvolgere tutti gli appassionati, giovani e meno giovani, della bambola iconica più amata del mondo, pronti per entrare nel mondo di Barbie.