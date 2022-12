Una serata di beneficenza a bordo della "Barca dipinta di blu" con lo scrittore Gianluca Bota

Bellaria Igea Marina con il suo mare, i suoi tramonti, le sue albe e la sua gente, è il filo conduttore dei due romanzi di Gianluca Bota, scrittore tarantino che vive da anni a Bologna ma che a Bellaria Igea Marina ha lasciato un pezzo di cuore. E non poteva che tenersi a Bellaria Igea Marina una serata all'insegna di racconti, emozioni e dei suoi libri “La barca dipinta di blu” e “Un mare di favole” (entrambi Giraldi editore). Si chiama Bellaria dipinta di blu e si terrà venerdì 9 dicembre presso il teatro Astra di Bellaria Igea Marina, alle ore 20:30, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e la partecipazione di diversi sponsor locali.



Una tappa che giunge dopo due anni in cui Bota ha portato in giro le sue creazioni letterarie in numerose città italiane con eventi che poco hanno della classica presentazione dei libri, alternando stacchi musicali, ospiti e racconti alle tematiche

dei due romanzi.



Eventi che ogni volta hanno raccolto numerosi spettatori grazie al grande seguito che Bota ha sui social ed alla forte community che si è creata intorno a lui.

Quella barca dipinta di blu, nata e partita proprio dal porto canale di Bellaria, ritorna in porto e con i suoi personaggi approda al teatro Astra, proprio a due passi da quel porto dove un giorno un pescatore ed un ragazzino hanno deciso di ristrutturarla e dipingerla tutta di blu.

La barca dipinta di blu e Un mare di favole sono due libri che parlano di famiglia, di amore, di rapporti tra figlio e genitori e tra bimbi e adulti. Un incontro tra più generazioni.



Due romanzi che, tra una battuta e una riflessione sulla vita, parlano di amore, di ottimismo, di felicità, di bimbi, e con semplicità e serenità trattano argomenti delicati come la dislessia, le diversità e la morte. Il tutto ambientato proprio sulle spiagge, nelle vie e sulle rive cittadine. Dove gli abitanti vivono di mare, navigando ed innamorandosi ogni giorno del sole e dei colori del cielo.

Lo scrittore ripercorrerà le tematiche che tratta nei suoi volumi. Lo farà con la sua solita ironia e irriverenza. E quindi si parlerà di mare, di bimbi, di felicità oltre che di diversità e inclusione, temi molto cari allo scrittore.

Con lui sul palco ci saranno personaggi di Bellaria-Igea Marina e non. La parte musicale della serata è affidata alla band locale "Ipù". Tra le tematiche trattate ci sarà l’ambiente e cosa dobbiamo fare per rispettarlo.

Saranno coinvolte alcune insegnanti e alunni dell’IC Igea, che quest’anno stanno portando avanti un progetto scolastico sul rispetto dell’ambiente “Gli ambasciatori del mare” nato proprio dall’idea di Gianluca Bota e Rossella Bianco, direttrice

editoriale Giraldi.

Sarà una serata dedicata a Bellaria e ai Bellariesi. Ma anche alla vita, ai sorrisi e alle riflessioni.

E poi sarà un’occasione, per chi lo vorrà, per dare un contributo alla causa benefica che Bota con la sua casa editrice Giraldi sta portando avanti.



L’ingresso è gratuito ma chi vuole potrà acquistare i libri “La barca dipinta di blu” e “Un mare di favole”.

Il ricavato dei diritti d'autore e parte di quello della casa editrice Giraldi Editore sarà devoluto ad Autunno Donna per contribuire alla lotta contro il tumore al seno.