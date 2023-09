“Basi rubate” porta il baseball sul palco, una serata con Alessandro Maestri e Federico Farcomeni

Venerdì 8 settembre, alle 19, in piazza Pascoli a Viserba, il pluricampione viserbese Alessandro Maestri dialogherà con Federico Farcomeni, autore del libro “Basi rubate”, che racconta la storia del giocatore giapponese Hideki Irabu. L'incontro è organizzato dal Comitato turistico Borgo Viserba e sarà moderato dalla giornalista Maria Cristina Muccioli.

Federico Farcomeni, autore del libro “Basi rubate. Parabole e traiettorie di Hideki Irabu” (Bibliotheka Edizioni) presenterà la figura di uno dei più grandi pitcher della storia del baseball. Grazie a una narrazione che alterna elementi biografici e narrativi, nel suo libro Farcomeni traccia le coordinate esistenziali e psicologiche dello sfortunato campione. Fisico robusto e stazza imponente (non a caso venne ribattezzato "Schwarzenegger" dai giornalisti), Irabu è un uomo la cui esistenza è stata perennemente costellata da vertiginose ascese e rovinose cadute, costantemente posta sotto i riflettori, osannata e denigrata allo stesso tempo.

Il libro analizza i drammi che costellano lo sport professionistico, quando i riflettori si spengono e le tenebre oscurano le luci della ribalta. Durante l'incontro l'autore dialogherà col pluricampione viserbese Alessandro Maestri, che ha scritto la prefazione del libro, e che contrappone a quella di Irabu un percorso sportivo e di vita molto positivo.

Alessandro Maestri, classe1985, con trent’anni di baseball giocato, quindici dei quali vissuti sui monti di lancio di quattro continenti, ha iniziato la carriera all’età di nove anni, concludendola nel 2021. Ha vestito costantemente la casacca di squadre professioniste e della propria nazionale, l’Italia.

Con la maglia azzurra può vantare ricordi indelebili, come la partecipazione a campionati Europei, Mondiali e quattro World Classic (Orlando 2006, Toronto 2009, Phoenix 2013 e Messico 2017).

Nel 2018, insieme alla moglie Gema Morales Espinoza, ballerina argentina di fama televisiva in Giappone con la quale ha avuto la figlia Asia, ha fondato il marchio Dominate, aprendo in seguito un negozio monomarca nel centro di Viserba. Nel 2021, insieme a Stefano Belisari, meglio conosciuto come Elio delle Storie Tese, ha pubblicato la sua autobiografia intitolata “Mi chiamavano Ma-e-su-to-ri”, con la casa editrice Baldini+Castoldi.

Maestri è rientrato da poco da un'esperienza come allenatore negli Stati Uniti.