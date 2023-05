Uniti a sostegno dell'ambiente. Con "Beach Clean Up", una giornata di pulizia alla foce del fiume Ventena

Ottica Lisotti di Cattolica ed associazione Bè Kind to Nature uniscono le forze per un weekend di sensibilizzazione ambientale.

Nel dettaglio, sabato 20 maggio l'Ottica Lisotti sarà protagonista, partendo dal proprio punto vendita (via Bastioni, 18), e proiettandosi in Piazza Mercato, di un incontro per presentare un "Beach Clean Up", sponsorizzato dalla linea di occhiali "Eco Eyewear" e pensato appositamente per Cattolica. L'appuntamento avrà inizio alle ore 18:30 per raccontare come "da anni collaboriamo - spiegano Tiziana, Lisa e Rosy Lisotti, titolari dell'ottica - con la ditta Eco Eyewear, che si è distinta nel suo settore per la creazione di occhiali realizzati da materiali ecosostenibili e si impegna per combattere la desertificazione. Ispirati dai Beach Clean Up che da anni la Eco Eyewear Ocean organizza in tutto il mondo, abbiamo pensato di organizzarne uno anche noi per le nostre spiagge". La presentazione dell'iniziativa prevede anche un djset.

Quindi, il giorno seguente, domenica 21 maggio, si svolgerà la vera e propria attività di "Beach Clean Up" che avrà luogo tra le 10:00 e le 12:00 alla foce del fiume Ventena. Il luogo di ritrovo sarà presso il locale Be Kind, in viale Carducci 118.

"Una occasione per fare qualcosa di concreto per la nostra natura, seguendo l'esempio di chi la differenza la fa ogni giorno. associazioni come Be Kind o aziende come Eco Eyewear ci hanno mostrato che è possibile fare di più per l'ambiente e che il contributo di tutti è importante. Con questo spirito abbiamo deciso di organizzare questo evento in cui fare davvero qualcosa di concreto", sottolineano le tre donne dell'ottica Lisotti.