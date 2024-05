Beach Tchoukball, Fluxo Start, Biennale di disegno: ecco cosa fare a Rimini durante la settimana

Prosegue la settimana di cose da fare a Rimini che ha preso il via con il partecipato taglio del nastro della Biennale del Disegno che prosegue con le sue mille opere in esposizione fino al 28 luglio ospitate nelle diverse sedi per proporre il tema del "Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza", dai taccuini di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dagli acquerelli settecenteschi al Novecento dello stilista Thayaht, dalle incisioni di Piranesi ai disegni di Morandi, Fontana, Fautrier, dai disegni della film d’animazione “La Rosa di Bagdad” ai Carteles cubani, per giungere agli artisti contemporanei di “Cantiere Disegno” e alla personale di Simone Massi con la mostra “Tengo la posizione” al piano terra del Museo.

Da mercoledì prende il via l’evento fieristico di riferimento per i professionisti del mondo dell'agricoltura e della frutticoltura, Macfrut, che dall’8 al venerdì 10 maggio a Rimini Fiera porterà le ultime innovazioni e internazionalizzare le proprie attività in un ambiente ricco di incontri B2B, convegni e dimostrazioni pratiche.

Continuano gli appuntamenti con i 'Libri da queste parti', la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Gli ospiti della settimana: giovedì 9 maggio Nina Candi, "L'ultimo viaggio" Aristotele Fioravanti alla corte dello Zar (da Bologna a Mosca 1475-1485) Pazzini 2023, in dialogo con Massimo Belloni e Marilena Spataro. Sabato 11 maggio, Oreste Ruggeri, La Rimini del rock'n roll, Panozzo, 2024, in dialogo con Giuseppe Guarino. Martedì 14 maggio, Il ponte perfetto. 2000 anni di storia del Ponte di Augusto e Tiberio, All’Insegna del Giglio, 2022.

Per gli appassionati di spettacolo e arte, sabato 11 maggio sono previsti due importanti appuntamenti: "Il sussurro del corpo", uno spettacolo di Claudio Gasparotto al Teatro degli Atti nel centro storico di Rimini, offre una performance che fonde musica e narrazione in un viaggio attraverso la complessità della vita umana e della natura. Mentre al Teatro Amintore Galli, il Festival di Rimini presenta la terza edizione di un concorso canoro dedicato alla qualità della musica e delle canzoni, accompagnato dalla grande Orchestra di Rimini Classica.

Per gli amanti dello sport e dell'atmosfera estiva, appuntamento con International Beach Tchoukball Festival, un'opportunità unica per scoprire uno sport emozionante, sulla spiaggia di Viserba. Da venerdì 10 a domenica 12 maggio, le squadre provenienti da tutto il mondo si sfidano in tornei di varie categorie, offrendo spettacolo e divertimento per tutta la famiglia.

E dal 6 al 30 maggio alla piazza sull’Acqua Fluxo Start sarà la "palestra" a cielo aperto che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una scelta di attività tra allenamento funzionale e yoga.

Tra le altre esposizioni, dal 6 al 31 maggio all’Archivio di Stato di Rimini, è proposta la mostra storico-documentaria “Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione”.

Tra gli appuntamenti per i bambini continua fino al 26 maggio Filoperfilosegnopersegno, la settima edizione del festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani.

Sabato 11 e domenica 12 maggio, si svolge EmergeRimini - Festa della Protezione Civile in Piazzale Boscovich, per esercitare i volontari in perfetta integrazione con le forze e gli enti operanti nel campo di protezione civile.