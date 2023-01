La Befana a Riccione non porta via le feste, nel fine settimana un ricco programma di appuntamenti

Le rassegne all’ultimo atto

Questo weekend si concludono le ultime rassegne che hanno accompagnato la città di Riccione durante il periodo delle feste: un’occasione da non perdere per riccionesi e ospiti.

I carillon viventi raccontano “Lo Schiaccianoci”, capolavoro del balletto, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio. Gli appuntamenti con le ultime repliche de “La musica di strada del Natale” sono in programma dalle 16 alle 19.

I concerti di “Dai cori al cuore”, che vedono protagoniste le realtà musicali del territorio, sono in programma sabato 7 gennaio alle 19:00 nella Chiesa della Pentecoste, dove il Coro Stella Alpina eseguirà lo spettacolo La luna ciara.

Domenica 8 gennaio, alle ore 16:00, il complesso Satibì Singers porta in scena Oh Happy Days nella Chiesa Mater Admirabilis.

“Officina Creativa” nella serra del Giardino sul mare

Sabato 7 e domenica 8 gennaio, alle 16:00 in entrambe le giornate, l'Officina Creativa di Natale apre le porte della serra riscaldata in piazzale Roma, all’interno del Giardino sul mare, a tutti coloro che vogliono mettere alla prova la propria creatività e scoprire come dare nuova vita a materiali di scarto. Sabato 7 gennaio alle 16 ci sono “Flora Zu e i suoi amici”. I bambini potranno realizzare il proprio libricino inserendo, farfalle, insetti fiori e piante ricavate attraverso la tecnica del frottage, a cura di Cuore 21. Domenica 8 gennaio alle ore 16:00 c’è “Tartariciclio”. Non si spreca niente: i contenitori delle uova diventano delle tartarughe per inventare storie avventurose e navigare con la fantasia. A cura di Fondazione Cetacea.



I concerti nel Villaggio di Natale

Sabato 7 e domenica 8 gennaio, l'Epifania porta la musica nel Villaggio di Natale dei Giardini Montanari. Sabato 7, dalle 16 alle 19, la band Miss Evelyn ripropone i grandi successi della musica italiana, mentre domenica 8 (sempre dalle 16 alle 19) il duo Bed & Breakfast porta sensazioni americane con il suo folk'n'roll. L'intrattenimento musicale si aggiunge alle proposte di artigianato e prodotti tipici dell'enogastronomia romagnola che si possono scoprire passeggiando tra le casette del villaggio.



Le mostre di Barberini e Frida Kahlo

La mostra “Frida Kahlo. Una vita per immagini”, promossa dal Comune di Riccione, assessorato alla Cultura e organizzata da Civita Mostre e Musei e Maggioli Cultura con la collaborazione di Rjma Progetti culturali e Diffusione Italia International, è aperta a Villa Mussolini. I biglietti di ingresso alla mostra Una vita per immagini, al costo di 10 euro e senza tariffa di prenotazione possono essere acquistati anche all’Ufficio Iat di Riccione (Piazzale Ceccarini, 11).

“Tessere i sogni. Il mosaico a Riccione”, la mostra composta da una serie di opere quasi tutte inedite, realizzate dal mosaicista di fama nazionale e internazionale Luca Barberini, è aperta e visitabile gratuitamente a Villa Franceschi.

Fino al 25 febbraio è aperta, nella galleria del Centro della Pesa, Archeologia a Riccione, la mostra fotografica che racconta e documenta gli scavi realizzati dal Museo del Territorio, in collaborazione con l'Università di Bologna e la Soprintendenza, sulla collina del Castello degli Agolanti. Ingresso libero, visitabile tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 18:50 e il lunedì dalle ore 14:00 alle 18:50.

Domenica 8 gennaio a Riccione Paese torna l'appuntamento mensile con il Baule dei Ricordi, l'amato mercatino del riuso e del vintage.