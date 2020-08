Gran festa a Ferragosto con i fuochi piromusicali, la messa "rock" e l'orchestra di David Pacini

Dopo il successo degli eventi targati "Notte Rosa", Bellaria Igea Marina si avvicina al Ferragosto e sono diversi gli appuntamenti con i quali la città festeggia il “Capodanno dell’estate”.



Venerdì 14 agosto, alle ore 23.00, lungo il porto canale si può ammirare il grande spettacolo piromusicale, con i fuochi d’artificio che illuminano il cielo di Bellaria Igea Marina accompagnati da musiche suggestive.



All’alba di sabato 15 agosto, nel giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, la Parrocchia nostra Signora del Sacro Cuore organizza presso piazzale Capitaneria di Porto una “messa rock”. Un appuntamento che, come spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, “apre nuovi scenari da proporre ai nostri ospiti e non solo, visto il grande seguito locale che ha Don Mark. In generale, intendiamo essere sempre più attenti nell’organizzazione di eventi 'nuovi', che sappiano andare oltre il canonico concetto di svago: pensiamo alla collaborazione con il Bellaria Film Festival e con la Biblioteca Comunale, all’introduzione delle albe meditative, fino all’originale percorso di cinque giorni, di tipo emozionale e motivazionale, organizzato per la Notte Rosa sotto l’insegna ‘Pink Happy Tribe’”.



Si ricorda infine l’appuntamento che accende la serata di sabato 15 agosto, sempre presso piazzale Capitaneria di Porto, a partire dalle 21.00. In scena l’evento “Festeggiando il Ferragosto con Noi”, promosso in collaborazione con il Comitato Borgata Vecchia: sul palco David Pacini e la sua orchestra.