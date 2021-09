Bellaria Film Festival dedica l’Anteprima all’artista bellariese scomparso Roby Puma

Sarà il mitico artista bellariese Roby Puma, scomparso nel 2015, il protagonista dell’Anteprima del 39° Bellaria Film Festival, l’11 settembre alle 20.30 nella verde cornice del Parco Culturale “La Casa Rossa di Alfredo Panzini”, a Bellaria Igea Marina.

Nella serata di presentazione della nuova edizione della storica kermesse cinematografica romagnola, sarà proiettato in prima visione assoluta il documentario “Roby Puma - L’artista tremendo”, un omaggio-racconto a uno dei più iconici personaggi bellariesi diretto da Alessio Fattori, che ha messo insieme testimonianze, materiali audio e video inediti, per restituirci il ritratto di questo artista sui generis e consacrarlo al mito locale riservando l’anteprima al BFF, grazie anche al Comune di Bellaria Igea Marina che ha partecipato alla produzione. Cantante, poeta, musicista, scultore e comico trasformista, Roby Puma, nella vita Roberto Zanzani, tuttora figura mitica per Bellaria, è stato per oltre trent’anni una presenza immancabile di spiagge, strade della Borgata Vecchia, locali del centro, che sceglieva come palco estemporaneo per le sue performance.

Personaggio indimenticabile capace di donare momenti esilaranti a tutti, ai cittadini come ai turisti, fu così descritto da Vinicio Capossela: «Artista iconoclasta, che avversava regole, convenzioni, istituzioni normalmente comprese e accolte nella società. Roby distruggeva la sacra immagine della consuetudine acquisita, producendo una proposta più pura. Era la purezza di chi non è toccato dalla convenzione.» Alla serata saranno presenti con il regista Fattori e il direttore artistico Marcello Corvino, il Sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, l’Assessore alla Cultura Michele Neri e il vicepresidente di RomagnaBanca Corrado Monti. Il 39° Bellaria Film Festival si terrà dal 22 al 26 settembre 2021 al Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina, con la direzione artistica del produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino e l’organizzazione della Cooperativa “Le Macchine Celibi”. È promosso e sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Bellaria-Igea Marina e RomagnaBanca. Media partner sono TGR Rai e SKY Arte. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’accesso sarà consentito agli spettatori muniti di mascherina e green pass.