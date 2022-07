Bellaria Film Festival, il cinema indipendente approda alla Casa Rossa

Continuano gli eventi in occasione della quarantesima edizione del Bellaria Film Festival, svoltasi a Bellaria Igea Marina dal 12 al 15 maggio 2022, con la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Approdi, che ha visto la partecipazione di più di 7.000 persone, tra le due sale, Astra e Smeraldo, i talk, le masterclass e i dj set serali.

Quattro proiezioni gratuite, il 16, il 17, il 23 e il 24 luglio 2022, aperte a tutte e tutti, dalle 21.30 al Parco Panzini di Bellaria Igea Marina, proprio davanti alla Casa Rossa, edificio storico che ha ispirato uno dei due premi principali del BFF.

Le proiezioni del 16 e del 17 luglio saranno introdotte da Daniela Persico, direttrice artistica del Bellaria Film Festival.

Programma

Sabato 16 luglio, proiezione di “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, film vincitore del premio Casa Rossa come miglior film al BFF40, realizzato da Casine En.A.I.P. Cesena e Rubicone.



Domenica 17 luglio, proiezione di “Il fronte interno” di Paola Piacenza, documentario con Domenico Quirico. Un viaggio in quattro tappe sulla riflessione più interna della natura e della realtà dell’Italia. Il film sarà introdotto anche dalla regista Paola Piacenza.



Sabato 23 luglio, proiezione di “Let’s Kiss”, film di Filippo Vendemmiati e prodotto da Genoma Films, casa di produzione di Bologna; documentario sull’attivista Franco Grillini e la sua battaglia per il riconoscimento dei diritti LGBTQI+. Il film sarà introdotto da Paolo Rossi Pisu, produttore di Genoma Films.



Domenica 24 luglio, proiezione di “Solo cose belle” film di Kristian Gianfreda, regista di Rimini, prodotto da Coffeetime Film (Rimini) e Sunset Produzioni (Forlì). Un film dedicato all’attenzione per gli altri e per le altre, e al rispetto della diversità, ispirato all’esperienza dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il film sarà introdotto dal regista Kristian Gianfreda.



Così l'Assessore alla Cultura Michele Neri: "Un programmazione, quella al via sabato, che dà continuità ed allarga i confini propriamente festivalieri della manifestazione. Un Bellaria Film Festival che ha tagliato il traguardo dei quarant'anni con un'edizione di successo, tra continuità e rinnovamento. Il BFF On Air prosegue la linea tracciata lo scorso maggio seguendone le stesse direttrici: importante valorizzazione del cinema indipendente ed apertura della manifestazione a una platea sempre più ampia di fruitori. Un valore aggiunto, in questo periodo, anche in ottica turistica, nella splendida cornice rappresentata dai giardini di Casa Panzini"