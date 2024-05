Bellaria Film Festival, tutto pronto per l'esordio: si parte con l'anteprima di L’Empire di Bruno Dumont

Si inaugura mercoledì, 8 maggio, la 42esima edizione del Bellaria Film Festival, dedicato al cinema indipendente, che si terrà a Bellaria Igea Marina sino a domenica 12 maggio. Il primo appuntamento della giornata è previsto alle ore 10 presso il Cinema Astra (Via Guido Paolo 77) con la proiezione del film Io e Il Secco, che fa parte dell’iniziativa BFF for school, le cui proiezioni sono gratuite per gli studenti e le studentesse delle scuole medie.

Alle ore 14,30 la giornata prosegue, sempre presso il Cinema Astra, con la proiezione dei tre cortometraggi realizzati nell’ambito dell’iniziativa Naufragare Summer School di Approdi, realizzati sotto la supervisione di Alessandro Comodin: Luna di Nicolò Sala, Scaglie di Camilla Fragasso e Domani che fai di Emanuele Tresca e Maria Elena Franceschini, i cortometraggi saranno proiettati alla presenza dei filmmakers e di Alessandro Comodin. A seguire, alle ore 15:30, con un evento in collaborazione con Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello partirà da Bellaria la circuitazione della cinquina dei cortometraggi finalisti dei David di Donatello: Asteriòn di Francesco Montagner, Foto di gruppo di Tommaso Frangini, In quanto a noi di Simone Massi, The Meatseller di Margherita Giusti e We Should All Be Futurists di Angela Norelli.

Alle ore 17,30 presso il Cinema Astra si terrà il primo evento speciale di questa edizione, in cui verrà assegnato a Barbara Ronchi il Premio Casa Rossa per la Miglior Interpretazione per il suo lavoro nel film Io e il secco di Gianluca Santoni, realizzato grazie al supporto dell’Emilia-Romagna Film Commission e che verrà proiettato in anteprima assoluta alla presenza dell’attrice Barbara Ronchi, dell’attore Francesco Lombardo e del regista Gianluca Santoni.

Al Palazzo del Turismo (Via Lonardo Da Vinci, 8) alle ore 18,30 verrà inaugurata con un vernissage alla presenza della fotografa Simona Pampallona e della regista Alice Rohrwacher la mostra Tra le rovine, la luce esposizione di scatti inediti dal set dell’ultimo film di Alice Rohrwacher La Chimera. La mostra, allestita in occasione del Premio Filmidee, che verrà assegnato per la prima volta quest’anno al film, sarà visitabile per tutta la durata del festival gratuitamente. In occasione dell’apertura delle porte, si terrà inoltre un incontro con la regista alle ore 17:00 .

Alle ore 19,30 si terrà l’inaugurazione ufficiale di questa edizione del festival, nel Salottino BFF, posto in Piazzetta Federico Fellini. Alla presenza della direttrice artistica per il terzo anno consecutivo Daniela Persico, del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, dell’Emilia-Romagna Film Commission e gli ospiti d’eccezione: Barbara Ronchi, Bruno Dumont, Alice Rohrwacher, Andrea Sartoretti e Andrea Lattanzi

Alle ore 21,30 al Cinema Astra avrà luogo la proiezione in anteprima nazionale del film d’apertura del Festival L’Empire di Bruno Dumont, che sarà presente in sala. Il Film, premiato con l’Orso d’Argento Premio della giuria all’ultima Berlinale, è una rivisitazione burlesca di uno scontro di entità aliene che rielabora in maniera sapiente l’eredità culturale dell’Occidente con le sue regge (il film è stato in parte girato a Caserta) e le sue cattedrali. Coprodotto da Ascent Film, il film uscirà al cinema il 13 giugno distribuito da AcademyTwo. Per l’occasione Bruno Dumont sarà ospite al Bellaria Film Festival, dove terrà una masterclass sul suo cinema. Il film sarà inoltre il primo titolo a inaugurare il circuito di Sale Anteprima, una serie di schermi d’essai tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana nate dalla collaborazione tra Giometti Cinema e Bellaria Film Festival.