Bellaria Film Festival, via ai primi 5 documentari in concorso

Al via a Bellaria Igea Marina, dal 22 al 26 settembre, la 39ma edizione del Bellaria Film Festival. Mercoledì 22 settembre il Festival apre le proiezioni dei primi 5 documentari in concorso per la sezione Bei Doc, che declineranno nel linguaggio audiovisivo i valori promossi dall’art. IX della Costituzione Italiana. Due gli incontri di approfondimento cinematografico in programma: alle ore 10.00, il Palazzo del Turismo di Bellaria ospita il talk Cinema e territorio, con il responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission Fabio Abagnato, in collaborazione con Approdi: uno sguardo sui fondi di sostegno a livello regionale, le opere prime e seconde, le co-produzioni internazionali, la sfida del mercato cinematografico e audiovisivo dopo gli anni della pandemia, il rapporto con il territorio. Sempre al Palazzo del Turismo, alle 16.00, il panel di discussione Il Documentario: diritto allo sfruttamento, un confronto a più voci con autori, produttori e responsabili di programmazione, sul tema dell’incontro tra il documentario e il suo pubblico, la distribuzione in sala, l’accesso a reti televisive e piattaforme. Parteciperanno ??????? ??????, Direttore Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Nature presso Sky Italia; ????? ????????, responsabile Emilia-Romagna Film Commission; ??????? ??????????, giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo; ?????? ?????, fondatore e direttore editoriale I Wonder Pictures; ???? ???????, Presidente Documentaristi Emilia-Romagna; ??????? ???????, consigliere Doc/it e docente Unibo di Economia della produzione audiovisiva; ????????? ?????????, fondatrice e CEO Wanted Cinema. Al Cinema Teatro Astra, ore 15.00, il Bellaria Film Festival “incontra” DocPoint, il Festival del Documentario di Helsinki con il video saluto della sua direttrice artistica Kati Juurus, anche membro della Giuria, e la proiezione in anteprima nazionale del doc Walk The Tideline, di Anna Antsalo. A conclusione della giornata (ore 21.00), la proiezione di Il papa di Giovanna, film del 2008 di Pupi Avati proiettato in occasione del Premio “Una vita da film” a Silvio Orlando, che sarà consegnato all’attore nella cerimonia finale del 26 settembre.



Programma del 22 settembre



Al cinema Teatro Astro diversi gli appuntamenti per il Concorso. Si parte alle ore 9:45 apertura dei concorsi. Alle ore 10:00 Giotto - Il Novecento proletario di Giordano Bruschi (57’) di Ugo Roffi, Ludovica Schiaroli - Anteprima regionale

Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, classe 1925, memoria storica e protagonista di impegno sociale, civile, politico a Genova. Un racconto lungo quasi un secolo: dalla sua partecipazione alla Resistenza come staffetta partigiana, ai moti del 30 giugno 1960, dalla battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio nel 1950, allo sciopero dei quaranta giorni organizzato dai marittimi nel 1959, fino alla sua attività come politico e sindacalista genovese. Al cuore del documentario, il racconto-intervista di Giordano ancora da protagonista all’interno dello stabilimento Ansaldo di Genova.



Alle 11:10 Vernissage (42’) di Fabrizio Bellomo - Anteprima assoluta

Racconto d’estate. In una giornata assolata di luglio un gruppo di ragazze e ragazzi si muove dall’estrema periferia di Bari verso il mare, lungo la costa postindustriale fatta di stabilimenti balneari dismessi e ruderi dimenticati. La gita al mare, dal mattino al tramonto, vissuta con il passo cristallino della loro età tra balletti su Tik Tok e palleggi, nuotate e canzoni, si trasformerà in un momento di scoperta. La villa abbandonata di un pittore scomparso diventerà il luogo inatteso di un dialogo possibile, di una restituzione sorprendente.



Alle ore 12:05 L'abbraccio - Storia di Antonino e Stefano Saetta (60’) di Davide Lorenzano - Anteprima regionale

Nella notte del 25 settembre 1988 sulla Statale tra Agrigento e Caltanissetta, un'auto viene attaccata da un commando di sicari. I corpi straziati appartengono ad Antonino Saetta, presidente della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, e al figlio Stefano. Antonino, condannato a morte da Cosa nostra perché impassibile al compromesso ma donato alla causa della Giustizia, e Stefano, vittima inconsapevole di una realtà assurda che non risparmia nessuno. Antonino si è occupato di importanti processi, da quello alle Brigate Rosse a Genova, ed è il giudice che ha condannato mandanti ed esecutori degli omicidi Chinnici e Basile. Perciò la mafia uccide per la prima volta un magistrato, il più accreditato a presiedere l’appello del Maxiprocesso, insieme a un figlio, ritrovati l'uno riverso sull'altro. Forse, l’estremo tentativo di Antonino di salvargli la vita, in un ultimo abbraccio.



Al Palazzo del Turismo alle 10:00 Talk “Cinema e territorio” I fondi di sostegno a livello regionale, le opere prime e seconde, le co-produzioni internazionali, la sfida del mercato cinematografico e audiovisivo dopo gli anni della pandemia. Il rapporto con il territorio. Con Fabio Abagnato, responsabile Emilia-Romagna Film Commission. Evento su prenotazione aperto a tutta la comunità e a tutti gli operatori del settore. In collaborazione con Approdi.



Alle 15:00 al Cinema – Teatro Astra, Fuori concorso Bellaria Film Festival meets Docpoint. Video saluto della giurata Kati Juurus, Direttrice artistica di DocPoint, Festival del documentario di Helsinki (Finlandia) A seguire: Walk The Tideline (58’) di Anna Antsalo - Anteprima nazionale. Film in lingua inglese, olandese e giapponese con sottotitoli in inglese

Alle 16:15 al Cinema – Teatro Astra per il Concorso Bei Doc “Gli anni folli della velocità” (50’) di Federica Biondi, Gabriele Ogiva - Anteprima regionale. Un viaggio negli ambienti delle corse automobilistiche degli anni ’50. I piloti sembravano indifferenti al futuro, alla vita, alla morte, e questo atteggiamento era la loro peculiarità. In fondo avevano vinto la partita più importante, quella della guerra, quindi sfidare curve, salite e discese alla massima velocità non era ritenuto poi così rischioso. La velocità l’avevano nel sangue, come un sogno ancestrale. Erano incoscienti e per questo considerati eroi. Il brivido della velocità trovava eco nell’incitamento delle folle di curiosi e tifosi.



Alle 17:15 al Cinema – Teatro Astra, Concorso Bei Doc, Beauty Will Save The World (53’) di Jannik Büddig - Anteprima nazionale. Film in lingua tedesca con sottotitoli in italiano

La bellezza salverà il mondo? Alla ricerca di una risposta a questo quesito, l'attore e regista Jannik Büddig parte per far visita alla prozia, l'artista Edith Schaar, un viaggio storico e artistico alla volta della Spagna. Con lei parla di arte, natura, impegno e insieme cercano risposte alla domanda di fondo. Un'esperienza fortemente umana che lo porterà a immergersi in tempi ormai remoti, a ritrovarsi in guai giudiziari, a imparare quanto è importante dare una chance all'arte e cercare la bellezza nel mondo, ogni nuovo giorno.



Alle 16:00 al Palazzo del Turismo Panel di discussione dal titolo “Il documentario: diritto allo sfruttamento”. L’incontro tra il documentario e il suo pubblico, la distribuzione in sala, l’accesso a reti televisive e piattaforme. Dibattito con autori, produttori e responsabili di programmazione. Evento su prenotazione, aperto a tutta la comunità e a tutti gli operatori del settore. In collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission.



Dalle 21:00 alle 23:00 al Cinema - Teatro Astra, Proiezione di Il papà di Giovanna (104’) di Pupi Avati, 2008. Interpretato da Silvio Orlando.