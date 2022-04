Bellaria Igea Marina, in piazza si balla il tango

Il 25 aprile, dalle ore 16.30, a Bellaria Igea Marina ritorna il tango, sarà un’anteprima di presentazione del Dodicesimo European Tango Cup che si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio al Palacongressi. L’atmosfera tanguera si diffonderà sul Piazzale Don Minzoni, sede della presentazione con l’esibizione dei Campioni Europei 2021 di Tango Escenario: Ravana Abdly e Matteo Antonietti. Tra un passo di Tango e l’altro, Barbara Cicero Presidente di Metro Tango, esporrà il programma dei Campionati Europei, a seguire i saluti del Sindaco Filippo Giorgetti e del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. Tornare a Bellaria Igea Marina è sempre piacevole - confessa la Cicero - per la splendida complicità che questa città sa regalare. Questo è il terzo anno che torniamo per i Campionati Europei anche per l’altissima professionalità organizzativa. I due aspetti citati facilitano il nostro compito, nel rapporto con i Tangueri partecipanti e nel buon svolgimento della manifestazione. Il momento musical argentino sarà un assaggio di quanto succederà per tutta Bellaria Igea Marina, durante i Campionati. Dopo la presentazione verrà divulgato il palinsesto completo.