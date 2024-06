Bellaria Igea Marina ospita anche quest’anno l’eccellenza mondiale del Tango Argentino, con la 14° edizione dell’European Tango Cup & Festival, il preliminare ufficiale dei campionati Mondiali di Tango di Buenos Aires 2024.

Anche quest’anno l’appuntamento sarà duplice, perché, nello stesso weekend, oltre alla European Tango Cup, ci saranno anche la 6° edizione del Metropolitano Tango Europe, riservato alle categorie di Vals, Milonga e Milongueros. È nuovamente Bellaria Igea Marina la città prescelta per la grande kermesse che si svolgerà dal 27 al 30 giugno. La sede principale sarà, come di consueto, il Palacongressi, ma non mancheranno Flash-Mob ed esibizioni in giro per la città.

Più di 250 ballerini in gara, provenienti da 28 Paesi diversi, tra cui Italia, Francia, Grecia, Cipro, Spagna, Portogallo, Turchia, Israele, Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Kazakistan, Armenia, Giordania, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Svizzera, Finlandia, Svezia, Germania, Austria, Regno Unito, oltre ad Argentina, Colombia, Cuba e Brasile, insieme a centinaia di appassionati di tango, popoleranno per 4 giorni la cittadina romagnola, e soprattutto la pista del Festival, tra gare, incontri culturali e notti di milonga, con emozionanti esibizioni di maestri e giurati.

Il 14° European Tango Cup & Festival promuoverà Bellaria Igea Marina in tutto il mondo, grazie alla Diretta Streaming mondiale, che trasmetterà dal vivo tutto l’evento, gratuitamente, con Tango TV! Dopo il grande successo di collegamenti, da più di 110 paesi in tutti i continenti, già riscontrato con la Italian Tango Cup ad aprile, si prevede un ulteriore incremento di pubblico.

Il live sarà visibile sul canale 221 del Digitale Terrestre e sulla piattaforma online www.tangotv.eu.

L’Italia è nuovamente protagonista nel Tango con l’European Tango Cup, l’appuntamento più prestigioso per l’Europa, a livello istituzionale, artistico e culturale, dedicato al Tango Argentino e preliminare ufficiale dei campionati mondiali di Tango che si svolgono a Buenos Aires, dal 14 al 27 Agosto 2024.

Bellaria Igea Marina, sulla Riviera romagnola, è la località che ospita anche l’edizione numero 14 della manifestazione. Grazie al consolidato successo delle edizioni precedenti, Barbara Cicero, con la Metro Tango SSD, ha rinnovato anche quest’anno l’incarico personale ed esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per l’organizzazione sul territorio italiano di questa manifestazione internazionale che anticipa i Mondiali di Buenos Aires. Il Festival e tutte le competizioni saranno ospitate dal 27 al 30 giugno nel prestigioso Palacongressi di Bellaria Igea Marina, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bellaria Igea Marina. L’accesso per gli spettatori, per assistere alle gare, sarà libero e gratuito.

Anche quest’anno il Cast della manifestazione vanta la presenza di 5 Campioni del Mondo, l’attuale Campionessa del Mondo, in carica, di Tango Escenario, la Brasiliana Bruna Estellita, i Campioni del Mondo 2015 di Tango Escenario, gli argentini Camila Alegre ed Ezequiel Lopez, Il campione del Mondo di tango de Pista, l’argentino Dante Sanchez, accompagnato dalla meravigliosa Roxana Suarez, il Campione del Mondo 2017 della giuria popolare, l’italiano Simone Facchini, i Campioni Europei 2013 di Tango de Pista, i greci Marianna Koutantou e Vaggelis Hatzopoulos, i Campioni Europei 2023 di tango de Pista e Vals, i turchi Nida Inceoglu e Batuhan Boy, oltre ad altri Artisti consacrati a livello internazionale come il Maestro Angel Coria.

I competitori si presenteranno in distinte categorie: Tango de Pista e Tango Escenario, per i Preliminari dei Mondiali di Buenos Aires; mentre saranno 3 le Categorie del Circuito Metropolitano Europeo, Vals, Milonga e Tango de Pista Milongueros. La musica dal vivo è affidata alla Orquesta Tipica de Tango “Lo que vendrà”, nella formazione di Quartetto, diretta dalla Pianista e Maestra Daniela Fidanza, con l’eccellenza italiana al Bandoneon, il Maestro Simone Marini, accompagnati dalla voce dell’Argentino Martin Piñol.

Per i vincitori della della 14° European Tango Cup, di entrambe le categorie Tango de Pista e Tango Escenario, il premio sarà il volo per Buenos Aires, per accedere direttamente in Finale ai Mondiali di Tango, che si terranno dal 14 al 27 Agosto, nella capitale argentina.

Ad aprire le danze saranno una serie di performances di Campioni Mondiali ed Europei di Tango, che avranno luogo in diversi punti della città: giovedì 27 giugno alle ore 11.30, presso la Spiaggia n.46 (Bellaria) per la presentazione del Campionato ed esibizione di alcuni campioni di ballo, alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti e del presidente della Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi; nel pomeriggio l’appuntamento sarà dalle ore 18.00 a Igea Marina con flash mob presso le Spiagge 74 / 75 e a seguire alle Spiagge n. 91/92.

Considerando che il 30 settembre 2009 il Tango è stato dichiarato dall’Unesco un “Bene immateriale Patrimonio dell’Umanità”, l’European Tango Cup & Festival, per la sua unicità, è senza dubbio l’appuntamento più prestigioso per l’Italia e per l’Europa dedicato al Tango Argentino, un evento esclusivo, di grande richiamo internazionale e di forte valenza per l’Italia.

Fin dalla prima edizione del 2010 ha sempre rappresentato un lustro e una grande opportunità per l’Italia e tutta la comunità tanguera nazionale, ospitandone l’evento nel proprio territorio. Le precedenti edizioni del Festival e Campionato Europeo di Tango, si sono svolte con grande successo a Torino nel 2010 e 2011, a Roma nel 2012 e 2013, a Todi nel 2014 e 2015, a Cervia nel 2016 e 2017, 2018 e a Bellaria nel 2019, 2021, 2022 e 2023.

Durante le serate di Milonga si esibiranno sulla pista del Palcongressi tutti gli Artisti invitati, nonché componenti della giuria.