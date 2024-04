Serate a colpi di prosa: appuntamento con la slam poetry di Antonio Amadeus Pinetti

Proseguono gli appuntamenti della Stagione 2024 del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio con un appuntamento dedicato alla slam poetry. A salire sul palcoscenico romagnolo sabato 6 aprile è Antonio Amadeus Pinetti con Benvenuti in famiglia (ore 21:15).

Prima dello spettacolo gara di poetry slam tra poeti a sorpresa, presentata da Lorenzo Mura di Vividiversi, in un contesto ludico, dove il pubblico parteciperà attivamente, votando e decretando un vincitore della serata.

La Slam Poetry rappresenta un modo nuovo di esprimersi, uno stile nato con lo scopo di riportare la poesia all'oralità. Il fascino di questa forma poetica sta nel colpire senza intermediari. Non c'è niente tra l'autore e l'uditore, tranne la poesia. Il contenuto è rilevante quanto l'esibizione. Non si tratta di testi scritti che ognuno legge nel proprio spazio personale, ma sono esperienze in cui il pubblico ascolta attivamente gli slammer, apprezzando più o meno sonoramente,con applausi o fischi, ciò che ascolta. Il voler suscitare un'emozione, il rifiuto di scadere nello stereotipo e nel banale; il contributo di un vero slammer, insomma, ha senso se quello che dice ha un impatto sul pubblico. Non ci sono regole di contenuto né di stile nella slam poetry. Non è obbligatorio recitare poesie in rima, nessun argomento è taboo, possono essere presentati testi comici, di denuncia sociale, struggimenti amorosi o qualsiasi cosa solletichi la mente dell'autore e si spera possa essere d'impatto sul pubblico. Gli slammer possono sbizzarrirsi inserendo frasi in altre lingue, in dialetto, possono urlare, sussurrare e cantare.

Biglietti:

Ingresso intero: 8€; Ridotto (under 25 e over 65): 6€