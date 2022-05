Beppe Boni presenta il primo volume dedicato ai 100 anni di Riccione

Sabato 14 maggio alle 18, nell’ambito della rassegna La Riccionese- Conversazioni e Contemplazioni dedicata al Centenario della città, al Il Giardino del Rosa Maria l’autore Beppe Boni, editorialista di Qn- Resto del Carlino, presenta il primo volume “I Diari del Centenario dal titolo Riccione – La bellissima del mare, 100 anni di storia”. Primo di una serie di opere incentrate sui momenti salienti della storia della città con immagini e interventi di storici e studiosi locali, si parte dall’era dei pionieri per arrivare alla fine della Seconda guerra mondiale. Quattro tappe in quattro libri, venticinque anni per volta con i volti e le storie dei protagonisti. Dalla benefattrice americana Maria Boorman Ceccarini all’energia positiva dei pionieri del divertimento fino alla guerra e il “ritorno alla vita” del periodo immediatamente post bellico.

L’occasione delle celebrazioni del Centenario del Comune di Riccione (1922 -2022) vuole essere, come recita il claim “Incontro al Domani”, il tempo per ringraziare le generazioni che hanno costruito con tenacia e sapienza la città di oggi per tramandarla alle nuove generazioni sempre più bella e accogliente.