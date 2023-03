Dalla Bianchina alla 500, le auto storiche della Fiat si ritrovano in piazzale Roma

La Bianchina, la 500 e la 126 sono tra le vetture d'epoca che si raduneranno in piazzale Roma a Riccione domenica prossima. In programma c'è un giro turistico della città e sul lungomare prima della partenza alla scoperta delle bellezze dell'entroterra tra Riccione e Misano. Il ritrovo delle auto è previsto per le 8.30 in piazzale Roma dove si fanno le iscrizioni. Le vetture resteranno in esposizione fino alle 10.30, poi partiranno per il tour cittadino e verso la campagna. Per informazioni è possibile contattare lo Iat al numero 0541426050. L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Riccione, è organizzato da Fiat 500 Club Rimini in collaborazione con Auto Moto Storiche Rimini e Gina Dee Production. (agenzia Dire)