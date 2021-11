Biblioteca Baldini, dicembre ricco di iniziative per i più piccoli

Il mese di dicembre per la biblioteca Baldini sarà ricco di iniziative per i più piccoli, con tanti momenti di avvicinamento alle festività. Si comincia giovedì 2 dicembre alle ore 16,30 con “1,2,3 un angioletto di carta fatto da te, per te!”, laboratorio creativo condotto da Mirella Serafini per bambine e bambini da 5 anni in su. Sabato 4 dicembre è previsto invece un doppio appuntamento: l’apertura della mostra “100 bambini e un cavatappi volante”, omaggio a Gianni Ròdari a cura di Marianna Balducci – visitabile fino al 16 gennaio – e l’incontro “Matrici: riflessioni intorno all’essere/non essere madre”, con Diana Fernández Romero (docente di comunicazione di genere presso l’Universidad Rey Juan Carlos), Stefania Prandi (giornalista e scrittrice) e Laura Casadei (doula e formatrice del Collettivo Pinkabbestia), organizzato dall’associazione Dry-Art in collaborazione con FoCuS nell’ambito del festival regionale “Comunicare fa bene comune” e della rassegna “Votes for Women! Santarcangelo per le Donne”. Giovedì 9 dicembre alle ore 16,30 – e in replica giovedì 16 allo stesso orario – un nuovo appuntamento con la rassegna “Santarcangelo per i bimbi”: il laboratorio “Crea a Natale” condotto da Valeria Primavera, bibliotecaria della cooperativa New Horizon, per bambine e bambini da 5 anni in su. Nella stessa giornata, alle ore 21, è in programma anche la presentazione del libro “Arte per nulla” di Federico Moroni, nella riedizione Vallecchi del 2021, con gli autori dei saggi critici Simonetta Nicolini, Michele Caputo e il coordinamento di Rita Giannini. Anche per sabato 11 dicembre è prevista una presentazione: alle ore 17 l’autore Andrea Bocconi, insieme a Gianna Biasion, racconterà “Il silenzio delle parole: delitti a Santarcangelo di Romagna”, per la rassegna “Frammenti santarcangiolesi. I libri di casa nostra”. Giovedì 16 dicembre alle ore 21, nell’ambito di “Frammenti poetici al femminile”, Silvia Franchini e Silvia Parenti presenteranno i loro più recenti volumi in dialogo con Bruno Bartoletti. Sabato 18 dicembre alle 17, invece, l’autore Luigi Magnani racconterà i suoi libri “Far fiorire l’umano: ricordi e riflessioni di un cammino di fede” (2021) e “Vivere l’amaro: letture e spunti di riflessione” (2020), in dialogo con Simona Lombardini. Bambine e bambini saranno di nuovo protagonisti mercoledì 22 dicembre, alle ore 16,30, con i “Racconti di Natale”, letture ad alta voce delle lettrici volontarie del gruppo Reciproci Racconti e di Luciana Baldacci, operatrice della cooperativa New Horizon. Giovedì 23 dicembre, infine, alle ore 21 torna “Gli auguri di Natale della Baldini”, lettura scenica a cura di Angelo Trezza – volontario del gruppo ABS | Amici Biblioteca Santarcangelo – con un omaggio a Grazia Deledda nel 150° anniversario della sua nascita. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma i posti sono limitati quindi è consigliata la prenotazione chiamando il numero 0541/356.299 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it. Per accedere alla biblioteca Baldini è obbligatoria la Certificazione verde Covid-19 (green pass).