Shoa, la biblioteca comunale di Riccone la celebra con una proposta di letture

Per non dimenticare l’orrore della Shoa e la vergogna delle leggi razziali la Biblioteca comunale di Riccione propone per il 27 gennaio una piccola scelta di letture per adulti e ragazzi per non dimenticare l’orrore della Shoah e la vergogna delle Leggi razziali.

Per ricerche e approfondimenti: Il Giorno della Memoria (saggi, romanzi, film e documentari)

https://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/list/il-giorno-della-memoria/527543510857

Shoah, le testimonianze (una selezione di testimonianze dei sopravvissuti)

https://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/list/shoah-le-testimonianze/527543710877

La Shoah spiegata ai ragazzi (bibliografia per ragazzi)

https://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/list/la-shoah-spiegata-ai-ragazzi/527543710878