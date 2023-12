Biblioteca Gambalunga, ultimo appuntamento dell'anno con 'Libri da queste parti' tutto al femminile

L’ultimo appuntamento dell’anno per la rassegna Libri da queste parti ha come protagoniste le poetesse italiane del Novecento con la presentazione del libro uscito per i tipi di Vallecchi Editore, Costellazione Parallela. Poetesse Italiane del Novecento curato dalla riminese Isabella Leardini.

Il libro nasce dal desiderio di ricordare sedici poetesse del Novecento italiano, donne che, pur trascurate dalla critica, e scarsamente presenti nelle antologie del Novecento, hanno rivestito anche ruoli importanti dentro e fuori l’ambito letterario: sono state a capo di redazioni, si sono imposte come narratrici e, con la loro opera di traduzione, hanno fatto conoscere scrittori straordinari. Una silloge poetica che raccoglie nomi celebri e vicende da riscoprire, in un secolo che non è stato ancora interpretato fino in fondo e che parla con sorprendente attualità al presente. “Un alfabeto che parte dalla A di Ada e arriva alla A di Alda”, voci diverse, come diversi furono i loro vissuti e i destini letterari, queste poetesse hanno dato voce alle donne. La selezione d’autore qui presentata ne intercetta la storia, la lingua, la visione e il discorso corale. Il saggio introduttivo di Leardini passa in rassegna le sedici poetesse antologizzate nel libro e rende conto delle motivazioni insite nella selezione dei testi presentati, accompagnati da una nota biografica a cura di Sofia Fiorini.

Con questa antologia Leardini si propone di riempire un vuoto, colmando il silenzio di tanta critica e l’assenza di uno sguardo complessivo per porre in luce, come lei stessa scrive, “un coro di voci sole in un secolo che per la poesia italiana è stato determinante proprio per la sua coralità, per la ricchezza di movimenti e di voci”. Una lettura appassionata e appassionante, che ci consente di conoscere e di riscoprire, anche sotto un profilo umano, poete o, come rivendica la Leardini, poetesse, che con le loro voci, dalle più varie intonazioni e colori, tanta influenza hanno avuto sulla poesia contemporanea e hanno brillato e continuano a brillare in una “costellazione parallela”. Per dirla con Leardini “un gruppo di stelle più o meno visibili, legate da un invisibile disegno, capaci di brillare ancora in differita, da una distanza che irride la morte e la sorte e si apre su una galassia più estesa, in espansione." Insieme alla curatrice, le voci dialoganti di altre poetesse: Federica Bologna, Sofia Fiorini e Ivonne Mussoni giovani autrici promettenti della poesia italiana contemporanea.

Isabella Leardini è nata Rimini. Ha pubblicato i libri di poesia La coinquilina scalza (Niebo/La vita felice 2004), Una stagione d’aria (Donzelli, 2017) e il saggio Domare il drago (Mondadori, 2018). Insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dirige il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna e cura le collane di poesia Vallecchi Firenze.

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autrice al termine della presentazione.