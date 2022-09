“Ritorno all’Astoria” per una serata con la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti

Dopo il successo dello scorso appuntamento di gennaio con Daniele Mencarelli, il gruppo di lettura BiblioteLa propone un nuovo incontro con l’autore aperto al pubblico.

Ospite di questo nuovo appuntamento Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice. Dal 2021 cura il catalogo della casa editrice La Tartaruga. Il suo ultimo libro è La Straniera (La Nave di Teseo, 2019).

Appuntamento per venerdì 16 settembre alle ore 21:00 in una location d’eccezione: l’Ex Cinema Astoria. L’incontro con Claudia Durastantirientra infatti in un ricco programma di eventi, laboratori e incontri organizzati all’interno dell’Ex cinema riminese, riaperto al pubblico grazie al progetto partecipativo “Ritorno all’Astoria”.

L’incontro è realizzato anche in collaborazione con la Libreria Riminese che metterà a disposizione i libri dell’autrice per l’acquisto. A moderare la serata sarà Omar Sabry.

L’evento è gratuito ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

BiblioteLa è il gruppo di lettura di Collegamenti Rampanti, associazione culturale riminese che organizza corsi, laboratori e percorsi educativi. Il gruppo di lettura è attivo sul territorio dal 2015 e si incontra ogni 40 giorni per discutere insieme la lettura del mese. Periodicamente vengono organizzati dal gruppo anche incontri con gli autori.

Ritorno all’Astoria è un progetto partecipativo del Comune di Rimini finanziato dal Bando Partecipazione 2021 della Regione Emilia-Romagna secondo la legge regionale 15/2018. Collaborano alla sua realizzazione, come partner di progetto e con il coordinamento dell’Associazione Il Palloncino Rosso: l’Agenzia Piano Strategico, l’Università di Bologna, la scuola secondaria di primo grado “A. Bertola”, il Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” e TeamBòta.

A margine dell’incontro è prevista la possibilità di rivolgere domande all’autrice e un firmacopie.