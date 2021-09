Biciclettata lungo il Marecchia

Domenica 19 settembre si svolgerà una biciclettata lungo il percorso naturalistico che costeggia il fiume Marecchia su entrambe le sponde. Si tratta di un’iniziativa di educazione ambientale outdoor e di sensibilizzazione riguardo al problema, sempre più impellente, dell’approvvigionamento di acqua. La provincia di Rimini, nonostante la ricchezza della conoide del Marecchia, si trova ormai tutte le estati a fare i conti con la scarsità di questa preziosa risorsa.

Tra Rimini e Ponte Verucchio, osserveremo il fiume sostando in alcuni punti particolarmente significativi e valuteremo i rischi per le popolazioni e le attività economiche, in primis quelle del settore agricolo e di quello turistico, se non lo si tutela con le modalità opportune e un approccio sistemico a tutto il corso d’acqua.

I partecipanti saranno condotti, con due possibili percorsi di lunghezza diversa, alla scoperta delle risorse e delle criticità che riguardano il fiume.

Il ritrovo è alle ore 9.00 al Parco Marecchia, presso il ponte di legno (o degli Scout).

Dopo le iscrizioni si parte per un primo tratto comune fino al depuratore di Santa Giustina dove i due percorsi si separano. Il più breve consente il rientro a Rimini per la tarda mattinata, quello completo arriva a Ponte Verucchio e prevede la sosta per il pranzo al sacco e il rientro a Rimini a metà pomeriggio.

L’iscrizione è obbligatoria con la copertura assicurativa FIAB per RC e infortuni (€ 3 a persona). I partecipanti sono tenuti ad osservare le norme anticovid in vigore, con l’uso della mascherina in caso di assembramento e a sottoscrivere prima della partenza i moduli di iscrizione e autodichiarazione covid.



Programma di dettaglio al sito: www.acquausoeriuso.it