L'arte come strumento di inclusività e pace: torna l'appuntamento con "Biennale del Mare 2024"

Spazio all'arte. Il Palazzo del Turismo (Via L. Da Vinci 8/10) di Bellaria Igea-Marina a partire da venerdì 5 e fino a domenica 28 luglio è pronta ad ospitare la mostra d'arte, pittura, scultura e fotografia "Biennale del Mare 2024", "mettendo in mostra" l’arte intesa in tutte le proprie forme e declinazioni, dalla pittura, alla scultura e fotografia.

Orario: 20:30 - 22:30; ingresso libero

La mostra inaugura la sua apertura, giovedì 4 luglio, con una serata su invito insieme agli artisti e alle Autorità; il messaggio che essa veicola, attraverso la bellezza dell’arte, è un messaggio di inclusività e pace, in un periodo storico quanto mai difficile e burrascoso. Particolarmente di spicco è l’opera dell’artista Alessandro Galanti, intitolata “Omaggio a Ilenia”: una scultura monumentale racchiusa in una sfera alta 4 metri con cinque figure femminili scolpite a grandezza naturale e placcate in oro. L’opera esprime un valore altamente simbolico che parla di speranza e rispetto, contro la violenza alle donne; dalla sua presentazione ufficiale nel 2018 a Palazzo Madama, è itinerante per l’Italia e farà tappa anche a Bellaria Igea-Marina con la "Biennale del Mare 2024" insieme a numerose importanti opere d’arte parimenti importanti e incisive.

Non mancherà uno spazio dedicato anche ai più piccoli: la Scuola Primaria “Tre Ponti” di Bellaria Igea Marina esporrà la raccolta artistica “L’alfabeto del mare”, realizzata dagli alunni della classe 2A.

Durante la serata inaugurale, alla presenza degli artisti partecipanti e delle Autorità cittadine, la visita alle opere sarà accompagnata dalla musica al pianoforte del Maestro Andrea Borioni insieme agli ospiti speciali: lo chef Francesco Aquila e la critica d’arte Elisabetta Roncati, una delle principali Art Sharer Italiane con oltre 200 mila followers tra Instagram e TikTok oltre che autrice per Rizzoli che insieme al Direttore Artistico Mourad, aprirà ufficialmente la mostra Biennale.

A partire da venerdì 5 luglio la mostra sarà aperta al pubblico, che quindi potrà immergersi nelle sale espositive dal Palazzo del Turismo e farsi trasportare dall’arte e dalla meraviglia delle multiformi opere pittoriche, scultoree e fotografiche in mostra. Parallelamente, le vetrine del Palazzo del Turismo saranno parimenti allestite con opere d’arte: questo particolare angolo espositivo prende il nome di “Arte in Vetrina” e rimarrà visibile per tutta l’estate, regalando un tocco d’arte per i visitatori passanti.