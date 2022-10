I big del circo contemporaneo tornano allo Stadium, ufficializzate tre date del nuovo tour di Alis

Le emozioni dello show di Alis - Christmas Gala tornano a Rimini. Con tre date, in agenda allo Stadium di Rimini, nelle giornate del 2, 3 e 4 dicembre. È un grande, atteso ritorno per Le Cirque Wtp e, probabilmente, mai come nei tour precedenti, lo spettacolo Alis assume un significato speciale, che va oltre il piacere di proporre al pubblico qualcosa di unico. Applaudito da oltre 200.000 spettatori entusiasti, ma dopo un lungo periodo di stop forzato e un’esperienza che ha cambiato tutti e tutto, oggi Alis e Le Cirque Wtp desiderano ritrovare il pubblico e tornare in scena, promettendo che: “L’avventura, il viaggio e il sogno ricominceranno e questa volta sarà ancora più emozionante, meraviglioso, spettacolare”.

Un collettivo di caratura mondiale, formato da 25 artisti selezionati tra i migliori del circo contemporaneo, molti dei quali vantano partecipazioni in alcune delle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente per Alis. Equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con 14 numeri eccezionali e che in ogni disciplina tendono ai limiti delle possibilità umane. Oltre 90 minuti di show senza interruzioni e senza mai usare animali.

Alis è lo spettacolo che prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili perché, come afferma Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia: “Alis è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi”.

Prevendite e Info su Alisticket.it