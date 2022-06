Bimbobell e mercatino dei bimbi a Riccione Paese

Venerdì 10 giugno ripartono i mercatini serali dei bimbi lungo le vie di Riccione Paese. Per l’occasione della prima serata, in piazza Matteotti alle ore 21 si svolgerà lo spettacolo di Marcello Turroni, in arte Bimbobell, che regalerà con il suo scoppiettante “Bimbobell Show” due ore di contagiosa allegria per tutti i bambini e adulti presenti. La partecipazione ai mercatini è gratuita. Organizzazione Comitato Riccione Paese