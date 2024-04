Si accendono i riflettori su "Bla Bla Movie", il cineforum interattivo rivolto ai più giovani

Nel pomeriggio di sabato 6 aprile una nuovissima ed innovativa rassegna cinematografica a "C’entro - Supercinema" di Santarcangelo di Romagna intitolata "Bla Bla Movie" rivolta soprattutto ad un pubblico giovane che si identifica con la generazione zeta. In questo cineforum rivolto ai ragazzi verrà testata un'idea innovativa: gli spettatori saranno invitati a lasciare commenti "caldo"; durante il film, su una chat condivisa da tutti i presenti in sala.

In questo modo il telefono da mezzo di distrazione diventa mezzo di amplificazione dell’esperienza. Presentato dall'associazione C’entro in collaborazione con Maria Chiara Pacchierini ed Alice Molari la rassegna si svilupperà su tre appuntamenti pomeridiani.

Il primo è sabato 6 aprile alle ore 15:30, con la proiezione della pellicola "I am Gen Z"; in più, assieme al biglietto d’ingresso (7€) sarà offerto un aperitivo a fine proiezione. Il film parla dell'influenza della tecnologia al giorni d'oggi, dei rischi educativi e del potenziale inespresso della generazione Z. "I Am Gen Z" è un film documentario, un'indagine attraverso interviste a esperti e la lente del web della Generazione Z. Il film esplora l'impatto della rivoluzione digitale sulla nostra società, sul nostro cervello e sulla nostra salute mentale, come le forze che la guidano stanno lavorando contro questa e ci hanno messo su una traiettoria pericolosa, ciò ha enormi conseguenze per la prima generazione che cresce con la tecnologia digitale mobile "sempre attiva". Un'indagine attraverso interviste a esperti e la lente del web della Generazione Z, il documentario esplora l'impatto della rivoluzione digitale sulla nostra società, sul nostro cervello e sulla nostra salute mentale, come le forze che la guidano stanno lavorando contro l'umanità e ci hanno messo su una traiettoria pericolosa ciò ha enormi conseguenze per la prima generazione che cresce con la tecnologia digitale mobile "sempre attiva".

I punti di vista non filtrati di un cast di ragazzi della Generazione Z vengono espressi attraverso i loro mondi e sullo schermo, interagendo con l'analisi di psicologi, scienziati, scrittori ed esperti di tecnologia digitale, sia dell’età della Generazione X che Boomer, mentre viene esplorata come l'esplosione della rivoluzione digitale sta influenzando la società, il nostro cervello e la salute mentale. Questa esplorazione della Generazione Z mostra la nuova normalità per molti giovani di oggi, sia in una piccola città dell'Arizona che a Londra o nella confusione di New York. Con umorismo autoironico, ci parlano nella loro lingua, attraverso TikTok, YouTube e Instagram. I bambini della generazione Z stanno diventando adulti in un mondo mediato da tecnologie digitali con poca o nessuna trasparenza, un pianeta che si trova ad affrontare il cambiamento climatico e una pandemia globale senza precedenti. Vediamo la realtà non filtrata dei problemi di salute mentale che la Generazione Z deve affrontare e siamo sfidati a chiederci:non eravamo ciechi rispetto al modo in cui gli smartphone avrebbero influenzato la vita di coloro che erano nati in quel periodo? La tecnologia digitale ha promesso tanto, ma le forze che la guidano sono troppo potenti per impedire un effetto negativo sul futuro della Generazione Z? La generazione Z ci racconta come vede il proprio futuro e come rifiuta di essere accusata di essere quella che permette agli effetti negativi di vincere.