Cala il sipario su "Bla Bla Movie": sul grande schermo "Le ragazze" di Andrea Zuliani

Ultimo appuntamento e gran finale della rassegna cinematografica Bla Bla Movie martedì 21 maggio alle ore 21:00 a C’entro - Supercinema di Santarcangelo di Romagna con in programma il film Le ragazze non piangono del giovane regista Andrea Zuliani, un’opera prima molto interessante auto-distribuita dove il racconto di formazione declinato al femminile si incontra con la vitalità alla Thelma&Louise.

"Bla Bla Movie" alla sua I° Edizione è un rassegna innovativa che punta soprattutto ad un pubblico giovane che si identifica con la generazione z, per questo motivo anche i film in rassegna riguardano principalmente tematiche e problematiche legate al mondo giovanile. Un vero e proprio cineforum rivolto ai ragazzi in cui verrà testata un'idea innovativa: gli spettatori saranno invitati a lasciare commenti "a caldo" durante il film, su una chat condivisa da tutti i presenti in sala. In questo modo il telefono da mezzo di distrazione diventa mezzo di amplificazione dell’esperienza.

Presentato dall'Associazione C’entro in collaborazione con Maria Chiara Pacchierini ed Alice Molari la rassegna prevede assieme al biglietto d’ingresso al cinema di sette euro anche un drink offerto a fine proiezione per continuare a condividere impressioni sul film e sulle tematiche toccate.

Nel film Le ragazze non piangono protagoniste sono Mia ed Ele che si incontrano per caso, diventano complici fumando di nascosto nel retro della scuola e i loro mondi così lontani entrano in collisione. Ele ha 19 anni ma è come se fosse rimasta incastrata alla pre-adolescenza, periodo in cui ha perso il papà. È una ragazza solitaria, introversa, che vive con la madre e il compagno di lei in una piccola città lucana lontano dai luoghi in cui è

cresciuta. Nonostante gli esami imminenti, riesce a pensare solo al vecchio camper di suo padre, abbandonato in una rimessa da quando lui è morto e ora pronto per la rottamazione. Mia invece è completamente diversa. Quattro anni prima ha lasciato la sorellina e un padre alcolizzato nella modesta casa alla periferia di Bucarest dove viveva.

“Le ragazze non piangono”, come ci racconta il regista Andrea Zuliani, è un racconto di formazione in chiave road movie. Il film cerca un equilibrio tra la commedia, l'avventura venata di mistery e un approccio più riflessivo e realistico. L'idea di partenza era quella di misurarsi con il coming of age, sradicandolo dal solito contesto in cui questo tipo di storie si svolge (la città, gli amici, i primi amori, i conflitti a scuola e in famiglia). Abbiamo deciso

così di prendere Ele, la giovanissima protagonista, e scaraventarla sulla strada, di metterla alla guida di un camper che ha il doppio della sua età e di costringerla a viaggiare insieme a Mia, una ragazza rumena di carattere e retroterra diametralmente opposti a lei.

Provando a seguirle, passo passo, in questa loro doppia fuga verso Nord. E se banalmente “viaggio” e? la parola-chiave del film, le terre esplorate non sono solo quelle geografiche ma anche quelle del passato di Mia ed Ele, quelle dove abitano i loro fantasmi e i loro desideri. Nel raccontare l'incontro tra queste due ragazze, ci siamo quindi ritrovati dentro una storia sulla consapevolezza di sé e sulla scoperta del mondo adulto. I numerosi lavori di assistente regia e aiuto regista mi hanno portato negli anni a conoscere tantissimi luoghi sparsi nella penisola, da Bronte a Tarvisio, dai piu? remoti a quelli piu? turistici ai più degradati. Ognuno di quei posti e delle persone che ho incontrato mi ha lasciato qualcosa.

“Le ragazze non piangono” e? anche questo: il rendermi conto, in prima persona, del mondo che c'e? la? fuori. Della varieta? di paesaggi ed esseri umani di cui e? costellato il nostro paese. Ed e? proprio quello che vorrei provare a restituire con questo film: la tensione e lo stupore verso cio? che ancora non si conosce e l'arricchimento interiore che questa scoperta può portare. L'approccio registico è stato quello di rinunciare, nei limiti del possibile, agli ingombri della macchina-cinema per permetterci di viaggiare leggeri e cogliere al volo gli imprevisti del viaggio. Questo ci ha consentito anche di esplorare location impossibili da raggiungere con il tipico carrozzone dei mezzi cinematografici. E così ci siamo spinti dentro i boschi, ai piedi di una diga, in un’acqua park abbandonato, immersi nel lago di un’oasi protetta e così via… Dai piccoli centri lucani alle distese di

campi intorno Salerno, dagli scorci naturalistici di Bomarzo e Ronciglione fino all’altopiano della Paganella nel cuore del Trentino, il film è stato girato in 24 giorni attraversando 4 regioni. Il passo realistico con cui si apre il film sfuma mano a mano che il viaggio (e il perdersi) delle due ragazze procede. Il loro percorso è infatti permeato dall'avvicinamento sempre più forte ad elementi naturali e animali: il vagare tra i boschi, dormire in una radura incantata e gli incontri con un cane, poi una volpe, infine un cavallo sono tasselli di un viaggio che da fisico si fa via via più interiore. Al lato visivo abbiamo cercato di far corrispondere un inedito lavoro sonoro, con suggestioni che ci mettono immediatamente in connessione con quello che prova la nostra protagonista (dai suoni d’ambiente sempre più avvolgenti, ai riverberi del vero battito cardiaco delle due ragazze, catturato dai radiomicrofoni stretti tra le loro gabbie toraciche). L’idea insomma era di lavorare sulle percezioni e provare a renderle tangibili, tanto per i personaggi quanto per gli spettatori: raccontare la graduale trasformazione di Mia ed Ele attraverso altrettanti strumenti visivi e sonori portatori di senso.