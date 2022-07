"Una Boccata d'Arte", due appuntamenti tra percorsi tematici di trekking e arte

Indirizzo non disponibile

Montegridolfo

Arte e territorio si fondono a Montegridolfo per regalare a visitatori e appassionati un'esperienza unica nel suo genere. Tornano i trekking esperienziali legati a Una Boccata d’Arte, il progetto d’arte contemporanea diffuso in tutta Italia promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions, teso a valorizzare l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Un progetto che ha fatto tappa a Montegridolfo, borgo scelto in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il 25 giugno scorso con l'inaugurazione dell'esposizione artistica Hyperbolic Dreams dell'artista Diana Policarpo (in mostra fino al 18 settembre).

Un'iniziativa che si lega a dei percorsi tematici della durata di un'ora e mezza circa, che verranno riproposti anche sabato 30 Luglio (alle 17) e sabato 27 agosto (alle 17).



La partecipazione è gratuita

Per prenotazioni: Elisabetta Negroni 3356190055; Mara Galvani, Comune di Montegridolfo 0541 855054