Bookcrossing a Viserba. Incontro con Maruska Cappelletti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 10 aprile, ore 16, nell'ambito dell'iniziativa viserbese dedicata al bookcrossing organizzata dal Comitato Turistico in piazza Pascoli, si terrà un incontro con la riminese Maruska Cappelletti brillante autrice residente a Rimini in zona Celle, da diversi anni attiva nel mondo dell'editoria e del web. L’autrice riminese dialogherà con i fondatori del gruppo Facebook “Libri sul lungomare”. Dotata di uno spirito ironico, Maruska scrive di argomenti vari, che spaziano dai consigli legati alla sua professione di naturopata all'esperienza personale sulla via del Cammino di Santiago. Originale ed unica, la sua serie di libri dedicati all'erotismo e all'uso simpatico dei “sex toys”. Maruska pubblica i suoi racconti anche sulla rivista “Confidenze”, con la quale ha una collaborazione fissa.