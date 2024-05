Con "La Borgata che danza", torna l'appuntamento "danzerino" di Bellaria Igea-Marina

Prezzo non disponibile

Dal 24/05/2024 al 26/05/2024

Nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio, Bellaria Igeaù-Marina torna a festeggiare con canti, balli e piatti della tradizione, la 32° Edizione “La Borgata che Danza”, con la Direzione artistica di Gualtiero Gori e la Direzione Organizzativa di Fondazione Verdeblu, il patrocinio comunale e la collaborazione di Istituti Scolastici e numerose Associazioni del territorio.

Lo storico Festival di strada, quest’anno si legherà ad un altro attesissimo evento cittadino, “Il Gusto del Porto”, in programma dal 6 all’8 settembre, attraverso un nuovo progetto: “Culture e tradizioni”.

Spiega il Direttore Artistico Gualtiero Gori: “La Borgata che danza, per le sue specificità e la sua lunga storia, è un festival di portata nazionale. Il lavoro di base che questa manifestazione svolge è quello di generare intrecci, forme di collaborazione fra realtà ed esperienze che si muovono a livello regionale nel campo della musica e della danza di tradizione e delle forme culturali ad esse connesse. A pochi giorni dal suo avvio desidero richiamare l’attenzione sulla positiva tensione creatasi fra alcuni soggetti coinvolti a vario titolo sul piano artistico, didattico e della formazione, che danno il senso del suo radicamento locale."

La manifestazione danzerina alzerà il sipario venerdì 24 maggio con la serata di Anteprima dove verrà presentata la 32° edizione, si ballerà e si inaugurerà anche “L’Osteria La Speranza” che per l’occasione si svolgerà presso il giardino della Scuola "G. Carducci" (via Ionio): ai fornelli, o meglio, alla griglia, ci sarà il macellaio Pietro Porsia che delizierà i palati degli ospiti con le sue specialità di carne! Nelle serate successive, “Borgosteria” si arricchirà anche delle proposte culinarie degli stands de “Osteria da Magnùl”, “Osteria da Marascòun” e “Osteria da Guiròin”, lungo le vie del quartiere.

“La Borgata che danza quest’anno s’impreziosisce di un ulteriore spazio"- spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu, che si occupa della direzione organizzativa - "Il parco della Scuola Carducci, deputato ad ospitare un’Osteria con vista sul Palco di Via Tirreno. Stiamo lavorando in questi ultimi anni allo sviluppo di questa festa aggiungendo nuovi spazi ogni anno, per avere più pubblico affinché il nostro patrimonio culturale sia diffuso oltre la nostra regione ed entri nella memoria anche dei giovani."

Ad animare il Festival, saranno presenti numerosi gruppi ed artisti: L’Uva Grisa, La Corale di Bellaria Igea-Marina e Le Cantrici, i Suonatori della Valle del Savena, La Carampana, il Gruppo Folkloristico Pavullese, la Banda Città di Sarsina, Ariafina, L’Orchestrona della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli, i Musikorè, i Tocosinti, il Duo Baguette, i Musicanti Improvvisi. L’offerta si amplierà anche con appuntamenti culturali insieme a: Placida Staro, Michele Cavenago, Romana Barbui che presenteranno una ricerca di cui sono autori; Andrea Branchetti che tratterà di una sua ricerca ancora inedita sulla fisarmonica diatonica; i rituali carnevaleschi e la figura del Lacchè nell’Alto Frignano e in altri carnevali, con Luisa Bonvicini del Gruppo Folkloristico Pavullese e Giuseppe Michele Gala; la lettura dialettale di Marcella Gasperoni tratta da alcune fole romagnole e discorsi sulle valenze della cultura immateriale nella creazione di reti solidali e comunitarie nelle aree montane.

Uno spazio ed attenzione speciale saranno poi rivolti ai più giovani attraverso l’Ensamble giovanile ed il Gruppo corale della Scuola di musica del Centro culturale “Vittorio Belli” e di altre scuole del territorio; il Premio Violinistico in memoria di Mario Venturelli. Ed ancora i laboratori didattici di ballo popolare degli alunni della Scuola Primaria Carducci. Infine uno spazio laboratoriale sarà destinato al pubblico presso l’Osteria da Guiròin con il workshop culinario sulle Cantarelle.