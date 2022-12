Con "Borgosolidale", un Natale all'insegna della solidarietà tra arte, spettacoli e leccornie

Prove di Natale all’insegna di impegno sociale e umano con Borgosolidale. Giovedì 8 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, a Borgo San Giuliano (zona ponte di Tiberio a Rimini), sarà allestito il villaggio solidale con una trentina di associazioni operanti nel Terzo settore che si presenteranno alla cittadinanza, per far conoscere le tante attività promosse durante l’anno. Una proposta per scaldarsi tra solidarietà, arte, spettacoli, stuzzichini e cordialità.

I volontari saranno disponibili a rispondere agli interrogativi dei visitatori. In parallelo saranno anche organizzate diverse iniziative bevendo cioccolata calda o vin brulè, in un percorso di tipicità non solo gastronomiche. Un momento per riportare al significato più profondo di queste festività. Si potrà anche fare un dono pensando “agli altri”. In cambio di un’offerta, infatti, si sceglierà tra i tanti manufatti realizzati dai volontari: lavori all’uncinetto, decorazioni natalizie, stelle di Natale... sostenendo al contempo un progetto in ambito sociale. Una buona occasione anche per chi, da qualche tempo, sta pensando di avvicinarsi a questo mondo: parlando con i volontari, scoprendo quello che fanno anche toccando con mano, si sarà orientati verso l’associazione che più risponde alle proprie aspirazioni e interessi. Presenti infatti enti operanti in diversi ambiti: cultura, educazione, immigrazione, ambiente e solidarietà internazionale. Ce ne sarà per tutti i gusti.

Per allietare i visitatori, l’animazione di strada è affidata alle incursioni del Paggio dei Clerici Vagantes (spettacolo di giocoleria, fuoco, trampoli acrobatici, alchimie) ed alla musica della Banda Giovanile Città di Rimini (marching band show). Al termine della manifestazione si terrà l’estrazione della Lotteria Solidale con i biglietti offerti ai visitatori degli stand.