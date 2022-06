A Rimini la finale del primo campionato di roller derby italiano

Al Centro Sportivo Sara Brancia di Rimini si conclude il primo campionato italiano di roller derby con un grande torneo di due giorni, il 4 e 5 giugno, in cui si giocheranno 8 partite in due giornate. Il roller derby è uno sport di contatto tra squadre su pattini a rotelle quad in cui due formazioni si sfidano in una gara di velocità, tecnica e strategia su di un tracciato ovale chiamato track.