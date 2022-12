"Bradipop" ritorna alla conquista del sabato sera, con una nuova location a due passi dal porto

Dopo oltre due anni di attesa, complice anche la pandemia, la serata Bradipop di Rimini ritorna alla conquista del sabato sera. Un ritorno con tantissimi cambiamenti, il primo fra tutti la nuova location. Una nuova casa situata in via Cristoforo Colombo, all’interno del Coconuts Rimini. A due passi dal porto di Rimini.

Il Bradipop Rimini è una vera istituzione riminese come punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica rock e non solo. Ad ogni appuntamento sul palco della discoteca si alterneranno le rock band più famose del momento, ma anche tantissimi artisti indipendenti che rendono grande il genere rock.

La musica poi continua tutta la notte in compagnia dei deejay resident e dei numerosi ospiti del genere. Su Facebook è già nata la pagina del nuovo corso, con tutte le info per partecipare alle serate. Il Bradipop nasce come un’idea libera, un’esperienza diversa, un locale dove ognuno può esprimere se stesso.

La musica rock non sarà la sola protagonista, per sabato ci sarà molto spazio per il genere afro, happy e commerciale. L’appuntamento è per sabato, 3 dicembre, con la prima serata del Bradipop Rimini. Il format proseguirà poi anche per i sabati successivi.