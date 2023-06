La musica reggaeton, latina e hip hop travolgono l'estate del noto locale della Riviera

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Beky Bay di Bellaria Igea Marina è un’arena per eventi unica nel suo genere, uno spazio di oltre 3500 metri quadrati che al tramonto si trasforma in un teatro a cielo aperto, con un imponente palco che si affaccia direttamente sul mare. Un ampio spazio capace di accogliere ed ospitare per l'intera stagione estiva diversi eventi serali, con dj e ospiti internazionali.

A tal proposito, lunedì 12 giugno negli spazi della struttura esploderà l’estate caraibica con la serata “Brinca” il nuovo party reggaeton, urban, hip hop, della Riviera. A partire dalle ore 22:00, la musica accende lo show con animazione, dj e un calendario ricco di ospiti internazionali. Il dj resident e organizzatore è il produttore Mauro Catalini. Sul grande palco fronte mare, il corpo di ballo con 15 ballerini coinvolgerà il pubblico durante il corso dell'intera la serata. Un vero show dove ballo e musica la fanno da protagonisti.

In occasione dell’apertura della stagione 2023, l’ospite di lunedì 12 giugno arriverà da Milano: Dj Willy el Coyote tra i più apprezzati dj e organizzatori dei grandi concerti italiani di artisti latini internazionali, productor, official dj Elettra

Lamborghini / Milano Latin Festival.

Brinca è l’estate dedicata ai ritmi infuocati del reggaeton con la musica urbana-latina più ballata del momento con l'animazione ed eventi speciali con dj italiani e internazionali tra i più amati dal pubblico.

Il mare da lunedì 12 giugno e per tutti i lunedì d’estate sarà cornice naturale e unica della serata Brinca che in spagnolo significa “salta”. Si salta nell’estate, nella musica irresistibile e in una danza senza fine. Appuntamento al Beky Bay dalle

22.