Un weekend da brividi, Verucchio si "traveste" per la notte più paurosa dell'anno

Brividi a Verucchio è il weekend all’insegna del terrore che si potrà vivere per Halloween alla Rocca Malatestiana di Verucchio, a partire da domenica 30 ottobre con un Halloween party per grandi e piccoli disposti ad avere paura, tra travestimenti, giochi, animazioni e una merenda horror, per concludersi la notte più terrificante dell’anno con una macabra notte da trascorrere al castello, tra cacce al tesoro, attività e letture nel buio più fitto e misterioso.



L’iniziativa Brividi a Verucchio, patrocinata dal Comune di Verucchio, è organizzata da Atlantide con la collaborazione della Conad di Villa Verucchio.



I primi Brividi a Verucchio si avranno domenica 30 al pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 con “Occhio al Fantasma!”, caccia al tesoro fantasmagorica per tutta la famiglia, alla scoperta dei fantasmi della Rocca del Sasso, risolvendo le prove che i codici nascondono. Un’ultima prova rimane nel mistero, solo chi è più scaltro potrà vincere e aggiudicarsi il titolo di Acchiappafantasmi della Rocca. Seguirà “L’officina dei mostri!”, laboratorio creativo per dar vita al proprio mostruoso gingillo di Halloween e ”Facce Mostruose" truccabimbi dell’orrore per tutti. Alle ore 15:30 inoltre “Dolcetto o scherzetto?”, caccia ai dolcetti sperduti tra le mura della Rocca, insieme alla strega Sassolina, attraverso indovinelli e prove di coraggio da risolvere o da superare per poterseli aggiudicare.

Dalle ore 15 alle 16 e dalle 17 alle 18 i bambini con più di 4 anni potranno assistere a “Brividi a pezzetti”, frammenti di letture e racconti per un breve viaggio nel cupo narrare, a cura di Alfonso Cuccurullo.

Al termine del pomeriggio merenda terrificante per tutti a cura della Conad di Villa Verucchio.

Per partecipare al pomeriggio di Halloween party è previsto un biglietto di 10€, per adulti e bambini con più di 6 anni.





, per ragazzi coraggiosi da 8 a 11 anni,dalle 21 alle 8 del mattino seguente. Una intera notte da trascorrere all’interno dell’antica Rocca del Sasso, tra letture animate e giochi nella suggestione dell’oscurità e del mistero.Biglietto € 20, incluso spuntino prima di dormire e colazione.