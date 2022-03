Bruna Rossi e Giorgia Senesi portano in scena “Farfalle”

Ingresso: platea € 15.00, galleria € 10.00 Riduzione di € 2 per under 25, over 65 anni

Sabato 26 marzo 2022, ore 21,15, al teatro CorTe di Coriano saliranno sul palcoscenico Bruna Rossi e Giorgia Senesi in Farfalle, Premio Hystrio 2015 e vincitore 2016 del Mario Fratti Award. Uno spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi dove Bruna Rossi e Giorgia Senesi interpreteranno due sorelle ciniche e poetiche che si passeranno a turno un ciondolo a forma di farfalla. Intorno a questo meccanismo cinico e poetico insieme si dipana la vicenda in uno spettacolo avvincente sul microcosmo familiare, tra ironia e realismo.

Le attrici giocano a interpretare i personaggi principali delle loro vite, in un susseguirsi di scene che raccontano con tragicomica ironia la crescita delle due sorelle e le loro scelte di vita, che le portano ad acquisire sempre maggiore consapevolezza di sé e a diventare molto diverse dalle ragazzine che erano. Uno spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi che è solito scrivere opere che tra ironia e realismo inseguono il gusto della storia avvincente, scritta con cura, con personaggi complessi e tratteggiati nel dettaglio. A partire dal modello di alcune novelle di Pirandello, l’autore costruisce in quest’occasione due figure femminili unite da una forte relazione fin da piccole, quando sono state abbandonate dalla madre, morta suicida, e dal padre, fuggito all’estero con un’altra donna. Ma la vita obbliga sempre a percorsi personali, in cui ogni minima esperienza informa il destino spingendolo verso direzioni impreviste, a volte incomprensibili, inspiegabili agli altri, anche a una sorella; così, un anno dopo l’altro, la potente unione tra le due ragazzine orfane lascia spazio col tempo a una distanza sempre più accentuata e a uno scontro inevitabile.



Teatro CorTe Coriano via Garibaldi n. 127 Coriano (Rn)

Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

Per info & prenotazioni tel. 329 9461660