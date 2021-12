Brunch natalizi al Teatro Galli con menù dal sapore felliniano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

?Mercoledì 8, domenica 12 e domenica 19 alle 10.30 al Teatro Galli si potrà gustare un ottimo brunch. L'elegante bar del Grifone attende i visitatori per stupire il tuo palato con deliziosi piatti di ispirazione felliniana. Diversi i menù per stuzzicare l’appetito come quello felliniano “Risveglio all’opera” con croissant, mini krapfen, crostata della Madia, cookies al cioccolato, plum cake con mele alla cannella, confettura di arance e zenzero, pane al burro. ?Se preferisci il salato c’è il “Paniere felliniano” con pane al lievito Naturale, torta salata dell’ortolano, sandwich dei Vitelloni al Roast-beef e senape, spianata dry e Mortadella IGP, amarcord la Piadina al Prosciutto di Carpegna, uova strapazzate con guanciale di Mora Romagnola. ?E tanti altri. La prenotazione può essere fatta sul sito www.visitrimini.com nella sezione ‘cosa fare’ oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441). ?