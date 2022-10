Buon compleanno Riccione, sono 100 anni. Da Ron all'Amerigo Vespucci, aspettando il 19 ottobre

Balamondo con Ron, visita dell’Amerigo Vespucci e il 19 ottobre una festa a sorpresa a Villa Lodi Fè. Sono alcuni tra gli eventi che compongono il calendario del Centenario. Buon compleanno Riccione. Questa volta per davvero. Era il 19 ottobre del 1922 quando giungeva da Roma il decreto di autonomia rispetto alla Città di Rimini. Nasceva il Comune di Riccione. L’amministrazione, al palazzo del Turismo, ha presentato il calendario degli eventi, che parte da venerdì (7 ottobre) e proseguirà nelle prossime settimane. “Sarà una festa infinita – sostengono la sindaca Daniela Angelini e la sua vice Sandra Villa -, con dei temi scolpiti: la voglia di essere comunità, di avere un’identità, trasmettendo emozioni, gioia e qualità”.

Ron con Mirko Casadei

Il calendario si apre con un’edizione speciale del Balamondo Music Festival, in piazzale Ceccarini Mirko Casadei sarà affiancato da uno dei principali cantautori italiani, Ron, conosciuto a apprezzato da diverse generazioni. L’artista presenta uno spettacolo in limit edition dedicato a Riccione con sedici elementi dell’Ensemble Symphony orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno e con Giuseppe Tassoni al pianoforte. Sabato (8 ottobre) sarà la volta di Paolo Fresu, uno dei jazzisti italiani più conosciuti al mondo, che si esibisce in un tributo dedicato all’indimenticabile David Bowie.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO - Tutti gli eventi del Centenario di Riccione

Domenica tre appuntamenti

L’evento dell’Associazione Culturale Ospedali Storici d’Italia per la visita all’ospedale Ceccarini è inserito nel calendario del Centenario. Il Ceccarini è tra i tredici ospedali storici d’Italia che apre le porte ai suoi cittadini, le visite guidate saranno a cura degli allievi del Liceo Cesare-Valgimigli di Rimini. Per l’occasione verrà anche ripristinato lo storico orologio. Alle 15,30 nella sala del Palazzo del Turismo arriverà invece Pupi Avati, che racconterà il film dedicato a Dante e il suo speciale legame con Riccione. Alle 20,45 al Multiplex Giometti il film sul grande schermo alla presenza oltre che del regista anche degli attori Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba.

Arriva l’Amerigo Vespucci

Durante la presentazione sono stati spiegati tutti i dettagli dell’arrivo l’11 ottobre a Riccione della Nave scuola Amerigo Vespucci. Attesa davanti a piazzale Roma attorno alle 10,30, alle 11,30 ci sarà a riva il ricevimento ufficiale di comandante e sotto ufficiali. L’amministrazione metterà a disposizione una motonave per consentire ai cittadini di potersi avvicinare alla nave, ma non sarà possibile la visita a bordo. Alle 21,30 l’Amerigo Vespucci illuminata ripartirà verso Ancona e in quel momento sarà salutata dai fuochi d’artificio.

Gli altri eventi

Nel terzo weekend di ottobre, dal 14 al 16, la tradizione incontrerà i sapori con una nuova edizione di CiocoPaese, che torna a rallegrare il cuore storico della città, profumando le vie del borgo con le proposte dei maestri cioccolatieri. Il 18 ottobre atteso a Riccione un ospite illustre: arriva Stefano Massini, talentuoso attore, primo italiano a vincere il Tony Awards per la drammaturgia.

Il giorno del compleanno

Il 19 ottobre ci sarà un party di musica a sorpresa, nella cornice del parco di Villa Lodi Fè. Il giardino si animerà con dj set, aperitivo e una grande torta e i dolcetti realizzati dalle pasticcerie riccionesi. Non mancheranno danze e acrobazie. Il tutto a partire dall’ora dell’aperitivo. Il calendario vedrà poi appuntamenti anche in Biblioteca con la presentazione di libri e Villa Mussolini a cavallo tra ottobre e novembre ospiterà l’allestimento fotografico Fotoriccione.