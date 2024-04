Burattini e antiquariato per il weekend a Santarcangelo

Saranno tre giorni dedicati a burattini, marionette, burattette con presentazioni di libri, mostre e attività per bambini e bambine: da venerdì 3 a domenica 5 maggio FoCuS dedica un fine settimana alla scoperta della collezione del Met. In biblioteca, invece, è in programma la presentazione del “Manuale di un educatore in viaggio”, mentre in piazza Ganganelli tornano la Casa del Tempo e il mercatino delle famiglie.

Gli eventi prendono avvio venerdì 3 maggio alle ore 18 al Museo etnografico (o al Musas in caso di maltempo) con la presentazione del volume “Tra i fili di un’eredità. La collezione di burattini del Met di Santarcangelo” curato da Elena Rodriguez per le edizioni All’Insegna del Giglio di Firenze.

Il libro raccoglie contributi che raccontano il percorso di acquisizione, ricerca, restauro e valorizzazione dei materiali della collezione di burattini e burattette del Met: lo studio sulla storia della famiglia curato da Claudia Gallo per la sua tesi di laurea, i progetti educativi e le rassegne estive, le mostre curate da Claudio Ballestracci, fino al catalogo dei materiali realizzato da Elena Rodriguez e Federica Foschi con un ricco apparato fotografico. Alla presentazione del volume saranno presenti gli autori dei diversi contributi nonché la giornalista Serena Macrelli, che coordinerà l’incontro.

Sabato 4 maggio alle ore 18 gli eventi si spostano alla Stazione degli Artisti di Gambettola – in occasione del tradizionale festival di burattini “Arrivano dal mare” – per l’inaugurazione della mostra che richiama il titolo del libro e che nasce dalla collaborazione tra Met, Teatro del Drago e altri musei Retefì – Rete dei musei di teatro di figura dell’Emilia-Romagna ed è l’occasione per collegare il nucleo dei materiali del Met ad altri pezzi (copioni, locandine di spettacoli, fotografie, abiti) che appartennero alla stessa famiglia d’arte Salici-Stignani. La mostra sarà visitabile dal 4 al 26 maggio.

Il fine settimana dedicato ai burattini si conclude domenica 5 maggio con il tradizionale bookcrossing al Musas, che per l’occasione prevede anche un’attività ludico-creativa per la realizzazione di una marionetta di carta, con colori e fermacampioni a cura di Cosetta Pasini. Il laboratorio è consigliato per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, non occorre la prenotazione.

Oltre alle iniziative sui burattini, il fine settimana vedrà anche un nuovo appuntamento alla Baldini con la presentazione del “Manuale di un educatore in viaggio” (Fulmino editore) in programma alle ore 17 di sabato maggio. L’autore Martino Colicchio presenterà il suo libro che racconta un viaggio in cui si intrecciano vita e conoscenza, teorie e spunti pratici, aneddoti e casi concreti.

Domenica 5 maggio, dalle 9 alle 19, in piazza Ganganelli torna invece il mercatino dell’antiquariato, modernariato e vintage della Casa del Tempo che, per questo appuntamento, sarà accompagnato dal mercatino delle famiglie promosso dalla Pro Loco con bancarelle presenti lungo le vie del borgo.

Il volume “Tra i fili di un’eredità. La collezione di burattini del Met di Santarcangelo” rientra tra gli interventi del progetto “Met: collezioni e tradizioni per tutti”, finanziato dall’Unione europea/NextGenerationEU nell’ambito del PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”.