“C’era una volta un re” una mostra che porta in giro tra le monarchie del mondo

Venerdì 29 e sabato 30 aprile, la Galleria Zamagni ospita “C’era una volta un re”, il giro del mondo tra le monarchie.

Una mostra di lettere, fotografie e diplomi cavallereschi raccolti con dedizione dal professor Emiliano Procucci, professore di Lettere nella scuola secondaria della provincia di Rimini, studioso delle famiglie reali europee e studioso di storia reale, di famiglie regnanti (e non). “C’era una volta un re” offre al pubblico la visione di una ricca documentazione fatta di lettere e cavalierati che verranno esposti in galleria nelle giornate di venerdì e sabato. Una piccola e preziosa mostra letteraria tra le monarchie del mondo.

Oltre alla mostra, alle 17 di venerdì e di sabato, il professore terrà una conferenza, un racconto aneddotico sui regni e i regnanti, sui re e le regine, principi e principesse, nobili e famiglie dell’affascinante mondo delle monarchie. Un appuntamento imperdibile quello della mostra e della conferenza che proietterà il visitatore in un mondo di elegante aristocrazia, nobile romanticismo, affascinante storicità e di storico sapere. Il visitatore sarà proiettato in una realtà storico- culturale attraverso la corrispondenza del professore con re, regine, principi e principesse, di diplomi cavallereschi e nobili onoreficenze.

Appassionato fin da bambino della storia delle famiglie reali, il professor Procucci ha raccolto con entusiasmo tutta la sua corrispondenza di anni con le famiglie blasonate, dalla regina Elisabetta ai regnanti di tutta Europa e del mondo come Alberto di Monaco, Juan Carlos e Felipe di Spagna, l’imperatrice di Persia Farah Pahlavi ecc.

Elegante, raffinato, appena arrivato a Rimini da Londra, verrà esposto anche il biglietto di ringraziamenti della regina Elisabetta per gli auguri ricevuti per i settanta anni di regno. Da questa passione è nato anche un interessante e acuto saggio storico dal titolo “La dinastia delle donne” frutto di un’accurata ricerca storica dove le protagoniste indiscusse sono le principesse e regine di casa Savoia, regnanti in Europa preceduto nel 2010 da “ Il Re Martire - vita, passione e memorie di Luigi XVI di Francia". Venerdì e sabato la mostra è visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.